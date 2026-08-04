JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate lägen insgesamt solide im Rahmen der Erwartungen, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings sei das organische Wachstum des Modehauses hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dabei hätten die Absatzregionen Europa/Naher Osten/Afrika sowie Asien-Pazifik schwächer abgeschnitten./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 38,01EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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