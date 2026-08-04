UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal der Fluggesellschaft und auch die Aussagen zum Gesamtjahr 2026 seien etwas schwächer ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er rechnet daher mit einem gewissen Druck auf die Aktie./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,06 % und einem Kurs von 8,236EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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