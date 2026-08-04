WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen und den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 4,35EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,15

Kursziel alt: 7,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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