WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 319 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Triebwerkherstellers hätten sowohl seine Annahmen als auch die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Wartung und Reparatur geschuldet./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 363,3EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 319

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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