WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In den vergangenen 18 Monaten habe sich der Aktienkurs im Vergleich zu anderen Branchentiteln am schlechtesten entwickelt, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Der jüngste Ausverkauf der Papiere des Autozulieferers stehe aber nicht in Relation zur Nachrichtenlage. Ein erwartet schwaches viertes Quartal könne zur Talsohle werden./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,86 % und einem Kurs von 15,90EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte