Das Silberdefizit wächst – aber es ist kleiner, als viele glauben

Silber notiert bei rund 58 US-Dollar und damit etwa 52 Prozent unter dem Rekordhoch vom Januar. Gleichzeitig steuert der Markt auf das sechste Angebotsdefizit in Folge zu. Zwei Fakten, die scheinbar nicht zusammenpassen – und eine Defizitzahl, die derzeit in zwei völlig unterschiedlichen Versionen durch die Finanzmedien läuft. Zeit für eine nüchterne Sortierung.

Der Silbermarkt hat 2026 eine der heftigsten Bewegungen seiner jüngeren Geschichte hinter sich. Am 29. Januar erreichte der Preis mit 121,62 US-Dollar je Unze ein nie dagewesenes Niveau. Seither hat das Metall gut die Hälfte davon wieder abgegeben und pendelt aktuell um 58 US-Dollar. Für viele Anleger sieht das nach einer gescheiterten Rallye aus.

Parallel dazu ist in den vergangenen Wochen eine Reihe von Meldungen erschienen, die dem Markt ein wachsendes Angebotsdefizit bescheinigen – allerdings mit stark voneinander abweichenden Zahlen. Mal ist von 67 Millionen Unzen die Rede, mal von 46,3 Millionen. Wer wissen will, worauf sich eine Anlageentscheidung stützen lässt, muss zunächst klären, welche Zahl überhaupt gilt.

Was der World Silver Survey tatsächlich ausweist

Die maßgebliche Quelle ist der World Silver Survey, den das Silver Institute gemeinsam mit der Londoner Research-Gesellschaft Metals Focus erstellt. Die Ausgabe 2026 wurde am 15. April veröffentlicht – und sie nennt für das laufende Jahr ein Defizit von 46,3 Millionen Unzen.

Das ist ein Anstieg um rund 15 Prozent gegenüber dem Fehlbetrag von 40,3 Millionen Unzen aus dem Jahr 2025 und zugleich das sechste Defizitjahr in Folge. Die Zahl wächst also – aber sie wächst von einem niedrigeren Niveau aus, als die Schlagzeilen der vergangenen Wochen nahelegen.

Die häufig zitierten 67 Millionen Unzen stammen aus einer früheren Prognose des Silver Institute, die vor Erscheinen des vollständigen Surveys veröffentlicht wurde. Aktuellere Daten zu Minenproduktion, Recycling und Endverbrauch haben diese Schätzung überholt. Wer heute mit 67 Millionen Unzen argumentiert, arbeitet schlicht mit einem veralteten Wert.

Für Anleger ist das keine Haarspalterei. Der Unterschied zwischen beiden Zahlen beträgt rund ein Drittel der Defizitgröße. Wer die Silber-These auf die höhere Zahl stützt, überzeichnet die Knappheit deutlich.

Die eigentlich relevante Zahl steht woanders

Das jährliche Defizit ist ohnehin nicht die aussagekräftigste Kennziffer. 46,3 Millionen Unzen entsprechen gemessen an einer globalen Jahresnachfrage von rund 1,11 Milliarden Unzen etwa vier Prozent – für sich genommen keine dramatische Lücke.

Interessanter ist die Kumulation. Seit dem Umschwung von einem Überschuss- in ein Defizitjahr 2021 hat der Markt insgesamt rund 762 Millionen Unzen aus oberirdischen Beständen gezogen, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. Das entspricht annähernd einer kompletten Jahresproduktion aller Silberminen weltweit.

Genau hier liegt der Kern der Angebotsgeschichte. Nicht das einzelne Jahresdefizit belastet den Markt, sondern die Tatsache, dass die verfügbaren Lagerbestände seit sechs Jahren kontinuierlich abschmelzen. Das Ergebnis zeigte sich bereits mehrfach in Form dünner Liquidität, erhöhter Leihsätze und ungewöhnlich heftiger Preisausschläge.

Die Nachfragestruktur verschiebt sich deutlich

Bemerkenswert ist, dass das Defizit 2026 wächst, obwohl die Gesamtnachfrage sinkt. Metals Focus erwartet einen Rückgang um rund zwei Prozent auf 1.112,6 Millionen Unzen – bei einem gleichzeitig um etwa zwei Prozent auf 1.066,4 Millionen Unzen fallenden Angebot.

Innerhalb der Nachfrage findet dabei eine deutliche Umschichtung statt:

Industrienachfrage: minus drei Prozent auf 639,6 Millionen Unzen und damit das zweite Rückgangsjahr in Folge. Der Bereich bleibt mit einem Anteil von rund 57 Prozent trotzdem die mit Abstand größte Nachfragesäule und liegt historisch weiter hoch.

minus drei Prozent auf 639,6 Millionen Unzen und damit das zweite Rückgangsjahr in Folge. Der Bereich bleibt mit einem Anteil von rund 57 Prozent trotzdem die mit Abstand größte Nachfragesäule und liegt historisch weiter hoch. Schmuckherstellung: Rückgang auf 159,4 Millionen Unzen und damit ein Fünfjahrestief. Besonders ausgeprägt fällt der Einbruch in Indien mit rund 18 Prozent aus, wo hohe Preise zu leichteren Stücken und zurückhaltender Nachfrage im ländlichen Raum führen.

Rückgang auf 159,4 Millionen Unzen und damit ein Fünfjahrestief. Besonders ausgeprägt fällt der Einbruch in Indien mit rund 18 Prozent aus, wo hohe Preise zu leichteren Stücken und zurückhaltender Nachfrage im ländlichen Raum führen. Münzen und Barren: ein Plus von 18 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2022.

Das Muster ist eindeutig: Die verarbeitende Industrie reduziert ihren Silbereinsatz, wo die hohen Preise es erlauben – während private Investoren physisches Metall aufnehmen. Der Markt wird also zunehmend von Investmentflüssen getrieben und weniger von der Fabrikationsnachfrage.

Die Gold-Silber-Ratio als Bewertungsanker

Ein weiterer Blickwinkel ergibt sich aus dem Verhältnis der beiden Edelmetalle. Bei einem Goldpreis von rund 4.050 US-Dollar und einem Silberpreis von etwa 58 US-Dollar liegt die Gold-Silber-Ratio derzeit bei knapp 70.

Zum Vergleich: Im Dezember war das Verhältnis zeitweise unter 55:1 gefallen – den niedrigsten Stand seit 2013. Silber hat gegenüber Gold in der Korrektur also erheblich mehr abgegeben, was angesichts der stärkeren Industrieanbindung des Metalls nicht überrascht. In Abschwungphasen wirkt genau diese Doppelrolle als Belastung, in Aufschwungphasen als Hebel.

Historisch betrachtet ist eine Ratio um 70 weder extrem noch besonders günstig – sie liegt im mittleren Bereich der vergangenen zwei Jahrzehnte. Als Kaufsignal taugt sie damit nicht. Als Hinweis darauf, dass Silber die Gold-Bewegung zuletzt nicht mitgegangen ist, aber durchaus.

Was Anleger daraus mitnehmen sollten

Die Angebotsseite bleibt der stärkste Punkt der Silber-These, und sie ist strukturell verankert. Rund 70 Prozent des Silbers fallen als Nebenprodukt beim Abbau von Blei, Zink, Kupfer und Gold an. Höhere Silberpreise führen deshalb nicht automatisch zu höherer Förderung – die Produktionsentscheidung hängt an der Wirtschaftlichkeit der Hauptmetalle. Metals Focus rechnet für 2026 mit einer weitgehend stagnierenden Minenproduktion.

Gleichzeitig sollte man die Risiken nicht ausblenden. Metals Focus weist selbst darauf hin, dass anhaltende geopolitische Spannungen und die Instabilität im Nahen Osten die Industrienachfrage belasten könnten. Hinzu kommt der geldpolitische Gegenwind: Die US-Notenbank diskutiert derzeit eher über Zinserhöhungen als über Senkungen, was zinslose Anlagen wie Edelmetalle grundsätzlich belastet. Und in einem Markt, der stärker von Investmentflüssen getragen wird, bleiben scharfe Ausverkäufe jederzeit möglich, sollten sich Finanzinvestoren in größerem Stil zurückziehen.

Die nüchterne Bilanz lautet damit: Das strukturelle Defizit ist real, es wächst, und der Bestandsabbau der vergangenen sechs Jahre hat den Markt anfällig gemacht. Es ist aber kein Argument für eine bestimmte Preisentwicklung in den kommenden Monaten – und schon gar keines, das sich mit aufgerundeten Defizitzahlen verstärken lässt. Wer in Silber investiert, sollte die Volatilität als festen Bestandteil einkalkulieren.









Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.