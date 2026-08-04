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    Michael Burry im Irrtum?

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    Dow-Jones-Schwergewicht Caterpillar mit brachialem Earnings-Beat!

    Der Hersteller von Baumaschinen, Großgeräten und Gasturbinen Caterpillar hat am Dienstag einen Earnings-Smasher präsentiert. Der Markt reagiert begeistert!

    Für Sie zusammengefasst
    • Caterpillar übertrifft Erwartungen mit Rekordzahlen
    • Gewinn steigt um 65 Prozent, Cashflow zieht an
    • Trotz starker Zahlen bleibt die Aktie hoch bewertet
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Michael Burry im Irrtum? - Dow-Jones-Schwergewicht Caterpillar mit brachialem Earnings-Beat!
    Foto: Moritz Menges - Unsplash

    Michael Burry doch im Unrecht? Sieht erstmal so aus!

    Zu den Profiteuren des KI-Booms, gegen die Crash-Prophet Michael Burry zuletzt umfangreiche Short-Positionen eröffnet hat, gehört neben den Halbleiterwerten Micron und Nvidia auch der Großgerätehersteller Caterpillar.

    Seine These stützt sich dabei vor allem die auf Unternehmensbewertung, die bei wichtigen Kennzahlen, wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zuletzt auf das Doppelte ihrer historischen Norm angestiegen war. Bei einigen Kennziffern übertraf die Aktie den Branchendurchschnitt sogar um mehr als das Doppelte. Zunächst schien die These von Burry aufzugehen.

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    Doch am Dienstag melden sich die Anteile von Caterpillar eindrucksvoll zurück, denn das Unternehmen hat mit seinem Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal einen Earnings-Smasher abgeliefert und die Erwartungen deutlich übertroffen.

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    Caterpillar zerschmettert die Erwartungen

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 23,5 Prozent auf 20,5 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Schätzungen um 1,3 Milliarden US-Dollar übertroffen.

    Dabei fiel das Wachstum über alle Geschäftsbereiche hinweg stattlich aus. Bei Baumaschinen zog Caterpillar um 34,8 Prozent auf 8,35 Milliarden US-Dollar an. Bei Forst-, Landwirtschafts- und Bergbaumaschinen kletterten die Erlöse um 19,6 Prozent auf 4,65 Milliarden US-Dollar und bei Lösungen für die Energiebranche steigerte sich Caterpillar angetrieben von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Gasturbinen um 17,1 Prozent auf 8,24 Milliarden US-Dollar.

    Nettogewinn explodiert um 65,1 Prozent

    Auch operativ präsentierte sich Caterpillar in einer herausragenden Verfassung. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) pulverisierte mit 8,17 US-Dollar die Analystenerwartungen von 6,20 US-Dollar je Anteil. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn pro Aktie bei 4,72 US-Dollar.

    Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von rund 3,6 Milliarden US-Dollar nach 2,18 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten. Das entspricht einem Gewinnanstieg von 65,1 Prozent.

    Auch der operative Cashflow konnte deutlich verbessert werden. Er kletterte auf 4,4 Milliarden US-Dollar und führte zu einer Liquiditätsreserve in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar. Das kam Anlegerinnen und Anleger in Form von Aktienrückkäufen und der Quartalsdividende zugute. Für diese Maßnahmen wurden 1,5 beziehungsweise 0,7 Milliarden US-Dollar aufgewendet.

    Rekordauftragsbestand und weiteres Wachstum erwartet

    Für das kommende Quartal stellte Caterpillar in seiner Unternehmenspräsentation ein "starkes" Wachstum und höhere Margen als im Vorjahresquartal in Aussicht. Für das Gesamtjahr wurde der bereits kommunizierte Ausblick bestätigt.

    Die Erlöse sollen im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich steigen, die Margen sollen sich am unteren Ende der Prognose einfinden, der freie Cashflow dafür am oberen Ende. Unterstützung für seine Wachstumsziele erhält Caterpillar von einem anhaltend starken Auftragseingang.

    Im zurückliegenden Quartal verzeichnete Caterpillar Buchungen über 9,4 Milliarden US-Dollar. Dadurch ist der Backlog auf einen neuen Rekordwert von 72,1 Milliarden US-Dollar geklettert.

    Caterpillar

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    Schon in der US-Vorbörse zweistellige Kursgewinne

    Das erneut starke Abschneiden von Caterpillar nimmt Bären und Kritikern wie Burry den Wind aus den Segeln. Bereits in der US-Vorbörse legte die Aktie um mehr als 10 Prozent zu und eroberte die Marke von 900 US-Dollar zurück. Steigert sich Caterpillar auf über 920 US-Dollar, kann die 50-Tage-Linie und damit eine wichtige, vor rund zwei Wochen aufgegebene Unterstützung zurückgewonnen werden.

    Übergeordnet befindet sich Caterpillar in einem intakten Aufwärtstrend. Dieser sorgte in den zurückliegenden 12 Monaten bereits für starke Kursgewinne in Höhe von über 91 Prozent. Mit den starken Quartalszahlen im Rücken steht wieder eine Verdopplung zu Buche.

    Fazit: Gute Zahlen machen nicht automatisch eine attraktive Aktie

    In der Diskussion um eine aus dem Ruder gelaufene Unternehmensbewertung hat Caterpillar mit seinen sehr starken Quartalszahlen einen wichtigen Punktsieg errungen. Grundsätzlich ist der deutlich gestiegene Kurs durch das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum zu rechtfertigen.

    Das bedeutet allerdings nicht, dass Caterpillar auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau noch für einen Einstieg attraktiv ist – erst recht nicht nach den zweistelligen Kursgewinnen am Dienstag. Die lassen das KGV 2026 wieder auf 37 und damit das Doppelte des 5-Jahres-Mittels von 19,5 steigen. Insgesamt wird die Aktie beim Börseninformationsportal SeekingAlpha für ihre Bewertung mit "ungenügend" beziehungsweise einer 6 bewertet. Erste Gewinnmitnahmen sind also angebracht.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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