🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    INTER Versicherungsgruppe / INTER mit stabiler Entwicklung und neuer ...

    Für Sie zusammengefasst
    • INTER steigert Beiträge 2025 um fünf Prozent
    • Jahresüberschuss und Eigenkapital legen weiter zu
    • INTER 2030 stellt Weichen für dauerhaftes Wachstum
    OTS - INTER Versicherungsgruppe / INTER mit stabiler Entwicklung und neuer ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    INTER mit stabiler Entwicklung und neuer Strategie / Gebuchte Bruttobeiträge steigen um fünf Prozent - Neue Strategie stellt Weichen auf Wachstum
    Mannheim (ots) - Der INTER Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2025 stabil entwickelt und trotz einiger marktweiter Herausforderungen ein solides Ergebnis erzielt. Die Beitragseinnahmen, der Jahresüberschuss und das Konzerneigenkapital sind gestiegen. Auch die Prognosen für 2026 sind positiv. Gleichzeitig gehören jedoch auch steigende Kosten im Gesundheitswesen sowie die geplanten Reformen der Bundesregierung zur Realität des Versicherers.

    Positive Entwicklungen im Versicherungsgeschäft

    Die gebuchten Bruttobeiträge des INTER Konzerns stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 1.122,6 Millionen Euro. Dabei konnte die Gruppe in allen drei Versicherungssparten - Kranken, Leben und Komposit - einen Zuwachs verbuchen. Auch das Konzernergebnis in Höhe von 18,2 Millionen Euro (+ 1,8 Prozent) und das Konzerneigenkapital von 634,3 Millionen Euro (+ 2,9 Prozent), das die finanzielle Solidität der Gruppe unterstreicht, fielen höher aus als im Vorjahr.

    Positiv war auch die Entwicklung der zur Gruppe zählenden Bausparkasse Mainz, die ihr Neugeschäft steigern konnte und mit 4,0 Millionen Euro erneut einen wichtigen Teil zum Konzernergebnis beitrug.

    "Wir sind stolz auf unsere sehr gute Finanzkraft, die uns in zahlreichen Ratings erneut bestätigt wurde. So sind wir auch in gesamtwirtschaftlich herausfordernden Zeiten bestens gerüstet und können in die Ausweitung unseres Geschäftsmodells investieren", sagt Roberto Svenda, Sprecher des Vorstands. Auch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 fallen positiv aus. In der Personenversicherung wird ein deutlich höherer Rohüberschuss erwartet. In der Kompositversicherung hält der Wachstumstrend mit einem prognostizierten Prämienanstieg von über sechs Prozent unvermindert an.

    INTER Konzern (Vergleich zum Vorjahr)

    - Gebuchte Bruttobeiträge: 1.122,6 Mio. Euro (+ 5,0 Prozent) - Jahresüberschuss: 18,2 Mio. Euro (+ 1,8 Prozent)
    - Bilanzsumme: 12.794,8 Mio. Euro (+ 3,4 Prozent)
    - Konzerneigenkapital: 634,3 Mio. Euro (+ 2,9 Prozent)

    Anmerkung zu den Zahlen: Vereinzelt kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

    Die Ergebnisse der einzelnen Sparten finden Sie auf unserer Webseite.

    Kosten für Gesundheitsversorgung steigen

    Aufmerksam blickt die INTER, die ihren Schwerpunkt in der privaten Krankenversicherung hat, auf die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen. Die Ausgaben für Arzneimittel und für allgemeine Krankenhausleistungen stiegen zuletzt innerhalb eines Jahres um jeweils zehn Prozent. Eine Blinddarmoperation kostet beispielsweise heute im Durchschnitt fast doppelt so viel wie vor fünf Jahren.

    "Steigende Gesundheitskosten sind für das Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung eine zentrale Herausforderung. Wir müssen medizinischen Fortschritt, verlässliche Leistungen und langfristige Bezahlbarkeit in Einklang bringen", sagt Finanzvorstand Dr. Sven Koryciorz. "Dabei hilft uns die Verzinsung unserer Kapitalanlagen, die seit Jahren zu den höchsten der Branche zählt."

    Der Blick nach Berlin

    Wie alle Personenversicherer ist auch die INTER von den aktuellen Reformen der Bundesregierung betroffen, insbesondere in der Krankenversicherung durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sowie das geplante Pflegeneuordnungsgesetz. Beispielsweise wird durch eine außerordentliche Anhebung der Jahresarbeitsentgeltgrenze der Wechsel in die private Krankenversicherung weiter erschwert.

    "Durch die beschlossenen Leistungskürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung beschäftigen sich immer mehr Menschen mit einem Wechsel in die private Krankheitskostenvollversicherung oder mit privaten Zusatzversicherungen. Hierin sehen wir mit unserem ausgezeichneten, umfassenden Produktangebot eine große Chance", sagt Vertriebsvorstand Dr. Günther Blaich.

    Neue Strategie: Weichen auf Wachstum

    Steigende Gesundheitskosten, eine alternde Bevölkerung und umfassende sozialpolitische Reformen werden in der Geschäftspolitik der INTER berücksichtigt. Mit der Unternehmensstrategie "INTER 2030" setzt der Konzern auf nachhaltiges Wachstum in allen drei Versicherungssparten. "Wir wollen die Anzahl der Berater in unserer Ausschließlichkeitsorganisation stetig erhöhen, neue Maklerverbindungen schaffen und bestehende weiter ausbauen. Zusammen mit unseren Vertriebspartnern zeigen wir Stärke zum Wohl unserer Versicherten", so Dr. Blaich.

    Grund zum Feiern: 100 Jahre INTER

    Im Jahr 2026 begeht die INTER ein besonderes Jubiläum: den 100. Geburtstag der heutigen INTER Krankenversicherung AG. Was 1926 in Speyer mit der Gründung der Krankenunterstützungskasse "Nothilfe Deutscher Landwirte und verwandter Berufe" begann, hat sich im Laufe eines Jahrhunderts zum tragenden Pfeiler der heutigen Unternehmensgruppe sowie einem etablierten Anbieter erstklassiger Krankenversicherungsprodukte entwickelt. "Der Vereinsgedanke prägt unsere gesamte Unternehmens-DNA. Wir wirtschaften für unsere Mitglieder und wollen ihnen hochwertigen Versicherungsschutz zu attraktiven Preisen bieten", unterstreicht Svenda. In den 1930er-Jahren fand die Nothilfe über Ludwigshafen ihren Weg nach Mannheim, wo die Gruppe bis heute ihren Unternehmenssitz hat. Dort waren zum Stichtag 940 Personen tätig (VJ: 924). Im Jahr 2025 beschäftigte der Konzern durchschnittlich 1.631 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst (VJ: 1.632).

    Pressekontakt:

    INTER Versicherungsgruppe
    Unternehmenskommunikation
    André Dinzler
    (0621) 427-1334
    mailto:presse@inter.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25270/6327216 OTS: INTER Versicherungsgruppe







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS INTER Versicherungsgruppe / INTER mit stabiler Entwicklung und neuer ... Der INTER Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2025 stabil entwickelt und trotz einiger marktweiter Herausforderungen ein solides Ergebnis erzielt. Die Beitragseinnahmen, der Jahresüberschuss und das Konzerneigenkapital sind gestiegen. Auch die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     