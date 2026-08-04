ICG Silver & Gold gibt Ergebnisse der Oberflächenprobenahme im Prospektionsgebiet TJ im Tuscarora-Distrikt, Nevada, bekannt

Toronto, ON / 4. August 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse seines ersten Probenahmeprogramms an der Oberfläche im neu erworbenen Prospektionsgebiet TJ bekannt zu geben, das sich innerhalb des Projekts Tuscarora-Distrikt des Unternehmens im Elko County, Nevada, befindet.

Das Prospektionsgebiet TJ umfasst sechs kürzlich abgesteckte, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 120 Acres. Im Rahmen der ersten geologischen Erkundung wurden insgesamt 39 Gesteinsproben entnommen und zur Laboranalyse eingereicht. Die Probenahme konzentrierte sich auf silifizierte Ausbisse, hydrothermale Brekzien, Intrusionskontakte, tektonisch aufbereitete Zonen sowie Bereiche mit spätphasigen Ausfüllungen von Klüften und offenen Hohlräumen. Die anomale Ausdehnung an der Oberfläche erstreckt sich auf der Grundlage der aktuellen Probenverteilung über etwa 1,1 Kilometer.

Zu den Highlights der Analyseergebnisse aus dem ersten Probenahmeprogramm gehören:

297,0 Gramm Silber pro Tonne („g/t“) und 0,3 g/t Gold aus der Probe TAP2613.

218,0 g/t Silber aus der Probe TAP2625.

12,85 g/t Silber und 1,88 g/t Gold aus der Probe TAP2619.

5,13 g/t Silber und 2,58 g/t Gold aus der Probe TAP2628.

Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer Gold-Silber-Mineralisierung innerhalb des Prospektionsgebiets TJ und liefern zusätzliche geochemische Indikatoren, die die Interpretation des Unternehmens weiter stützen, dass es sich bei dem Gebiet um ein höffiges epithermales Hydrothermalsystem handelt.

„Die ersten Probenahmen im Prospektionsgebiet TJ haben ermutigende Ergebnisse aus einem Gebiet geliefert, das bisher nicht im Fokus moderner systematischer Exploration stand“, sagte Korbon McCall, VP of Exploration. „Der Zusammenhang zwischen stark anomalen Edelmetallgehalten und hydrothermaler Brekzienbildung, Intrusionsaktivität im Eozän sowie älteren strukturellen Korridoren bildet eine überzeugende Grundlage für die Fortsetzung der Arbeiten. Diese Ergebnisse werden uns dabei helfen, das geologische Modell zu verfeinern und Prioritäten für die nächste Phase der Übertageexploration in der West Zone zu setzen.“

Geologie des Prospektionsgebietes TJ²

Das wichtigste kartierte geologische Merkmal im Prospektionsgebiet TJ ist eine Reihe porphyrischer Rhyolith- bis Rhyodazit-Intrusionsgänge aus dem Eozän sowie damit verbundene Intrusionskörper, die regional als Einheiten Tmr und Tmrf kartiert sind. Diese Intrusivgesteine durchschneiden paläozoische Sedimentgesteine und ältere Überschiebungsstrukturen.

Die regionale Kartierung beschreibt die Tmr-Einheit als dicht auftretenden, grobporphyrischen Rhyolith bis Rhyodazit, der innerhalb eines ausgedehnten Gangschwarms vorkommt, wobei einzelne Gänge lokal eine Mächtigkeit von etwa 40 Metern erreichen. Die gemeldeten Altersbestimmungen deuten darauf hin, dass die Gangbildung vor etwa 39 Millionen Jahren stattfand. Die Tmrf-Einheit besteht aus feinporphyrischem Rhyolith, der als unterbrochene Intrusionsgänge und unregelmäßige Intrusionskörper auftritt und als Teil desselben umfassenderen Intrusionsereignisses im Eozän interpretiert wird.

Geologen des Unternehmens beobachteten mehrere Merkmale, die als ermutigend für eine epithermale Mineralisierung angesehen werden, darunter:

Hydrothermale Brekzienbildung;

Abrundung und Umlagerung von Brekzienfragmenten nach der anfänglichen Brekzienbildung;

Silifizierung der Wirtsgesteine und Kokarden-Texturen;

spätere Siliziumdioxid- und Mineralausfüllung innerhalb von Klüften, Hohlräumen und Brekzienhohlräumen.

Diese Texturen deuten auf wiederholte Episoden tektonischer Vorbereitung, Brekzienbildung und hydrothermaler Fluidzirkulation hin. Die Beziehung zwischen den eozänen Intrusivgesteinen, den paläozoischen sedimentären Wirtsgesteinen und älteren Überschiebungsstrukturen bietet einen günstigen geologischen Rahmen für die Entwicklung einer epithermalen Gold-Silber-Mineralisierung.

Erste Probenahmeergebnisse

Die 39 Gesteinsproben wurden aus Ausbissen und verdeckten Ausbissen im gesamten Prospektionsgebiet TJ entnommen. Die Proben wurden ausgewählt, um die geochemische Reaktion im Zusammenhang mit kartierten Intrusivgesteinen, silifizierten Sedimenteinheiten, Brekzienkörpern, strukturellen Kontakten und Zonen sichtbarer hydrothermaler Alteration zu bewerten.

Analyse-Highlights der Oberflächenproben

Tabelle 1: Probenergebnisse, die geochemische Zusammenhänge mit Indikatorelementen zeigen.

Anmerkung: g/t = Gramm pro Tonne, <0,05 = unterhalb der Nachweisgrenze des Analysepakets

Nächste Schritte

Das Unternehmen beabsichtigt, die Analyseergebnisse mit detaillierten geologischen Kartierungen, strukturellen Interpretationen, der Charakterisierung der Alteration sowie der Verteilung der kartierten Intrusivgesteinseinheiten zu verknüpfen.

Geplante Folgearbeiten umfassen:

Zusätzliche Entnahme von Gesteinssplitterproben zur Bewertung der Ausdehnung der mineralisierten Ausbisse;

Geochemische Bodenuntersuchungen oder andere systematische geochemische Untersuchungen in Bereichen mit begrenzten Ausbissen;

Auswertung verfügbarer geophysikalischer Daten und Fernerkundungsdaten; sowie

Bewertung des Prospektionsgebietes TJ im Hinblick auf zukünftige geophysikalische Untersuchungen und die Entwicklung von Bohrzielen.

Die derzeitige Probenahme hat weiterhin Erkundungscharakter und liefert keine Angaben zur tatsächlichen Mächtigkeit, Kontinuität oder Ausrichtung der Mineralisierung.

Abbildung 1: Lage der sechs neu abgesteckten Claims, aus denen sich das etwa 120 Acres große Prospektionsgebiet TJ im Tuscarora-Distrikt zusammensetzt1.

Hinweis: Die Parzellengrenzen sind ungefähre Angaben, dienen lediglich der grafischen Darstellung und sind nicht zur Festlegung von Grenzen oder für rechtliche Vermessungszwecke bestimmt.

Abbildung 2: Ausschnittkarte des Prospektionsgebiets TJ mit Gesteinsprobenentnahmestellen und den (aktuellen/historischen) Gold-Analyseergebnissen.

Abbildung 3: Ausschnittkarte des Prospektionsgebiets TJ mit Gesteinsprobenentnahmestellen und den (aktuellen/historischen) Silber-Analyseergebnissen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben werden unter Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen, sicher versiegelt und unter Einhaltung der Vorschriften der Überwachungskette (Chain of Custody) zu den ALS Global Laboratories in Elko, Nevada, transportiert, wo die Probenvorbereitung und -analyse erfolgt. ALS Global Laboratories ist vom Unternehmen unabhängig.

Die Proben werden nach der ALS-Methode PREP-31Y aufbereitet, wobei die Probe so zerkleinert wird, dass 70 % der Partikel eine Korngröße von 2 Millimetern unterschreiten; anschließend wird mit einem Rotationsteiler eine 250-Gramm-Teilprobe entnommen und diese so pulverisiert, dass 85 % der Partikel eine Korngröße von 75 Mikrometern unterschreiten.

Die Goldanalyse erfolgt nach dem Verfahren Au-GRA21, bestehend aus der Brandprobe an einer 30-Gramm-Einwaage mit anschließendem Gravimetrieverfahren. Die Mehrelementanalyse wird nach dem Verfahren ME-MS61 durchgeführt, einem Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließendem ICP-MS-Verfahren, das eine nahezu vollständige Analyse für eine breite Palette von Elementen gewährleistet.

Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm des Unternehmens umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom. Die Analyseergebnisse und die Daten zur Laborqualitätskontrolle werden vor der Veröffentlichung von Mitarbeitern des Unternehmens überprüft und validiert.

Die Gesteinsprobenahme ist naturgemäß selektiv, und die Ergebnisse lassen nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im gesamten Prospektionsgebiet TJ oder an anderen Stellen im Tuscarora-Distrikt schließen.

Referenzen:

Elko County, Nevada. 2026. Elko County Parcel Viewer . Webanwendung für geografische Informationssysteme. Abgerufen am 17. Juli 2026. Henry, C.D. und Boden, D.R., (1998), Geologic Map of the Mount Blitzen Quadrangle, Nevada, Nevada Bureau of Mines and Geology, Karte 110, 1:24.000.

Auskunft zu historischen Probenahmedaten

Die dargestellten Zahlen umfassen historische Daten sowie vom Unternehmen erhobene Daten. Historische Probenahmeprogramme wurden von verschiedenen Betreibern durchgeführt und entsprechen möglicherweise nicht den aktuellen QA/QC-Standards gemäß National Instrument 43-101. Das Unternehmen hat nicht alle historischen Probenahmedaten überprüft; diese Informationen sind daher nur als Anhaltspunkte zu betrachten und werden vom Unternehmen als Orientierung für künftige Explorationsarbeiten herangezogen. Bei allen künftigen Arbeiten des Unternehmens werden branchenübliche QA/QC-Protokolle angewendet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., von Rangefront Mining Services, einer „qualifizierten Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängiger Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Die Daten wurden in QGIS überprüft, und die Standorte sowie die Analysen wurden verifiziert. Die Analysezertifikate wurden geprüft, und die angegebenen Analyseverfahren wurden verifiziert.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora-Distrikts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

Ausbau des Tuscarora-Distrikts durch systematische Exploration und technische Studien;

Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora-Distrikt ist ein epithermales Silber-Gold-System im Überschneidungsbereich des Carlin- und des Independence-Trends, etwa eine Autostunde nordwestlich von Elko (Nevada). ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG ist vom langfristigen Wert der Edelmetallexploration, insbesondere von Silber und Gold, überzeugt und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 /

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Informationen“ angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“ eintreten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den künftigen Explorationsplänen von ICG, zum Potenzial gemeinsamer oder sich überschneidender Mineralisierungsphasen, zur Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Einflussfaktoren auf die Mineralisierung, zur Strategie des Unternehmens, einen Gebietsbestand im Distriktmaßstab zu konsolidieren und zu kontrollieren, sowie zum Potenzial, die Mineralisierung in seitlicher Richtung und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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Die ICG Silver & Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,190EUR auf Frankfurt (04. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.