DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa mach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz nach wie vor widriger Währungseffekte sei der Umsatz auf Jahressicht um vier Prozent gestiegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marge des Recyclings von Stahlstäuben und Salzschlacken sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozentpunkte gestiegen./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 35,20EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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