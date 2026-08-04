BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. In der Spirituosenbranche zähle das Ereignis zu den meist beachteten, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden Strategien zur Wettbewerbsfähigkeit der Produktkategorien, das Verhältnis zu den Kunden und ein möglicher Stellenabbau./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 19,10EUR auf Tradegate (04. August 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,5
Kursziel alt: 25,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,5
Kursziel alt: 25,5
Währung: GBP
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