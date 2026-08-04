BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen der Immobiliengruppe auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach der Bekanntgabe der Resultate seien die Jahresziele nun gut zu erreichen, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag. Das Wachstum der Mieteinnahme sei solide und die Bewertung des Portfolios stabil./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 52,95EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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