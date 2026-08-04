DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies von einem schwächeren Ausblick auf das laufende dritte Quartal überschattet worden./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 154,6EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Manuela Stuerzer

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 256

Kursziel alt: 256

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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