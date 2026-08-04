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    Pharma-Zahlen im Kontrast

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    BioNTech schockt mit Prognose – Pfizer schafft die Überraschung

    Pfizer übertrifft die Erwartungen und hebt die Umsatzprognose an. BioNTech verfehlt dagegen Umsatz und Ausblick deutlich. Doch selbst Pfizer kann die Anleger nicht vollständig überzeugen.

    Pharma-Zahlen im Kontrast - BioNTech schockt mit Prognose – Pfizer schafft die Überraschung

    Pfizer hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Pharmakonzern hob zugleich die Untergrenze seiner Umsatzprognose an. Die Aktie gab vorbörslich dennoch nach.

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    Der bereinigte Gewinn lag bei 77 Cent je Aktie. Der Umsatz erreichte 15 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Barron’s mit 68 Cent und 14,3 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Pfizer erwartet für das Gesamtjahr nun Erlöse zwischen 60,5 und 62,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar. Grund ist das starke Geschäft mit Medikamenten außerhalb des Covid-Bereichs.

    Der Mittelwert der neuen Prognose bleibt jedoch unter der Wall-Street-Schätzung von 61,8 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn bestätigte Pfizer bei 2,80 bis drei US-Dollar je Aktie.

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    BioNTech verfehlte dagegen die Erwartungen. Der Umsatz lag im zweiten Quartal bei 105,6 Millionen Euro. Analysten hatten mit 157,8 Millionen Euro gerechnet. Das Unternehmen verwies auf die schwächere Nachfrage nach Covid-Impfstoffen.

    Für das Gesamtjahr erwartet BioNTech Erlöse zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro. Die von FactSet befragten Analysten hatten mit 2,16 Milliarden Euro gerechnet. Die in den Vereinigten Staaten notierte BioNTech-Aktie verlor vorbörslich vier Prozent. 

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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