UBS belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,18 % und einem Kurs von 24,60 auf Tradegate (04. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -15,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,68 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+42,57 % bedeutet.