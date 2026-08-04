BERENBERG stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Obwohl die Immobiliengruppe - nach einer Reihe von Immobilienverkäufen im laufenden Jahr - etwas niedrigerer Mieteinnahmen und Ergebnisse sei die Immobiliengruppe auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Kai Klose in einer Studie am Dienstag./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 4,32EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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