UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese dürften etwas höhere Schätzungen für das operative Ergebnis nach sich ziehen, schrieb David Lesne in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Etwas enttäuschend sei, dass die Hannoveraner die Zielvorgabe für die Reifensparte im Gesamtjahr nicht erhöht oder eingegrenzt haben./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 70,88EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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