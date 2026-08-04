UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese dürften etwas höhere Schätzungen für das operative Ergebnis nach sich ziehen, schrieb David Lesne in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Etwas enttäuschend sei, dass die Hannoveraner die Zielvorgabe für die Reifensparte im Gesamtjahr nicht erhöht oder eingegrenzt haben./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:27 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 70,88EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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