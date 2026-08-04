Huthi im Jemen
Haben Ziel in Saudi-Arabien angriffen
- Huthi reklamieren Drohnenangriff auf Nadschran
- Saudi-Arabien bestätigt den Angriff zunächst nicht
- Huthi begründen Angriff mit Luftraumverletzungen
SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi im Jemen haben einen Angriff auf Saudi-Arabien für sich reklamiert. Die vom Iran unterstützte Miliz habe ein militärisches Ziel am saudi-arabischen Flughafen Nadschran unweit der jemenitischen Grenze mit einer Drohne angegriffen, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Bestätigung dafür.
Die Huthi bezeichneten den reklamierten Angriff als Reaktion auf angebliche Verletzungen des jemenitischen Luftraums in den Provinzen Saada und Hadscha durch saudi-arabische Drohnen. Weitere Verstöße gegen den Luftraum würden nicht unbeantwortet bleiben, hieß es. Auch dazu äußerte sich Riad zunächst nicht.
Die Spannungen zwischen den Huthi im Jemen und Saudi-Arabien hatten zuletzt wieder zugenommen. Saudi-Arabien kämpft im Jemen gemeinsam mit der international anerkannten Regierung seit mehr als zehn Jahren gegen die schiitische Miliz. Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch dieser Konflikt neu eskaliert./arj/DP/mis
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.
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