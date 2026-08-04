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    Deep Sea Minerals Corp. reicht Registrierungserklärung per Formular F-10 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein und wird zu einem berichtspflichtigen Unternehmen nach US-Vorschriften

    Deep Sea Minerals Corp. reicht Registrierungserklärung per Formular F-10 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein und wird zu einem berichtspflichtigen Unternehmen nach US-Vorschriften
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

     

    Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresgrund spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Mineralien in der Tiefsee legt – freut sich, die Einreichung einer Registrierungserklärung per Formular F-10 (die „Registrierungserklärung“) bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) bekannt zu geben.

     

    Die Registrierungserklärung wurde im Rahmen des zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten eingerichteten Offenlegungssystems („MJDS“) in Verbindung mit dem vom Unternehmen zuvor veröffentlichten 50-Mio.-CAD-Basisprospekt in Kurzform eingereicht. Das MJDS ermöglicht es qualifizierten kanadischen Emittenten, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren, indem sie Offenlegungsdokumente verwenden, die im Wesentlichen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erstellt wurden.

     

    Im Zusammenhang mit der Registrierungserklärung hat das Unternehmen seine auditierten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024 sowie den dazugehörigen Lagebericht (MD&A) neuerlich eingereicht. Die neu eingereichten Jahresabschlüsse wurden von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungskanzlei geprüft, die beim Public Company Accounting Oversight Board (USA) registriert ist. Dies entspricht den Anforderungen des US-amerikanischen Wertpapierrechts gemäß Abschnitt 102 des Sarbanes-Oxley Act von 2002. Die Jahresabschlüsse wurden zudem auf den neuesten Stand gebracht, um dem am 26. Mai 2026 durchgeführten Aktiensplit im Verhältnis 2:1 rückwirkend Rechnung zu tragen. Die Offenlegung zu den nachfolgenden Ereignissen wurde bis einschließlich 30. Juli 2026 aktualisiert. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die zuvor ausgewiesenen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Nettoverluste oder Cashflows für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024.

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