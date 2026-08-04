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    Unternehmen sehen ihre Mitarbeiter immer stärker unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsdruck und Stress nehmen deutlich zu
    • 38 Prozent der Unternehmen melden höhere Auslastung
    • Wirtschaftliche Unsicherheit verstärkt den Stress
    Unternehmen sehen ihre Mitarbeiter immer stärker unter Druck
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Arbeitnehmer in Deutschland stehen nach Angaben des Ifo-Instituts immer stärker unter Druck. Sowohl ihre Arbeitsauslastung als auch ihre mentale Belastung sind deutlich gestiegen, wie das Münchner Institut berichtet. Basis der Erhebung sind die Einschätzungen von rund 1.000 Personalverantwortlichen, die in einer Umfrage der Münchner Wirtschaftswissenschaftler zusammen mit dem Personaldienstleister Randstadt erhoben wurden.

    Im Einzelnen berichteten 38 Prozent der befragten Personalverantwortlichen von einer gestiegenen Arbeitsauslastung in den vergangenen zwölf Monaten, nur 21 Prozent von einer gesunkenen. Am deutlichsten verschärfte sich die Lage dabei bei Unternehmen mit 250 bis 499 Mitarbeitern. Dort lag das Verhältnis bei 56 zu 18 Prozent.

    Doch es ist nicht nur die Menge der Arbeit, die die Mitarbeiter belastet: 51 Prozent der Unternehmen berichten von einem Anstieg bei mentaler Belastung oder Stress. Einen Rückgang sehen nur 4 Prozent. Als Ursachen nennen die Personalverantwortlichen vor allem die wirtschaftliche Unsicherheit, Veränderungsprozesse im Unternehmen, hohe Arbeitsmengen und Zeitdruck sowie Personalengpässe./ruc/DP/jha






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