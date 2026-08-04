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    KI gegen Mega-Brände

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    Nächster Großauftrag? Volatus setzt auf autonome Feuerbekämpfung

    Volatus und Singular wollen das autonome Schwerlastflugzeug FlyOx 1 für Waldbrandbekämpfung, Katastrophenschutz und Behördeneinsätze in Kanada etablieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volatus und Singular bringen FlyOx 1 nach Kanada
    • Autonome Plattform für Waldbrandbekämpfung
    • Einsatz hängt von Genehmigungen und Tests ab
    • Report: Achtung, Korrektur!
    KI gegen Mega-Brände - Nächster Großauftrag? Volatus setzt auf autonome Feuerbekämpfung
    Foto: OpenAI

    Volatus Aerospace will gemeinsam mit dem spanischen Flugzeugentwickler Singular Aircraft eine neue autonome Luftfahrtkapazität für Kanada aufbauen. Im Mittelpunkt der strategischen Partnerschaft steht die Einführung des Schwerlastflugzeugs FlyOx 1. Volatus soll als strategischer Partner von Singular in Kanada auftreten. Beide Unternehmen prüfen eine Fertigung und Systemintegration vor Ort sowie den späteren operativen Einsatz und die langfristige Wartung. Die Plattform soll vor allem bei der Waldbrandbekämpfung, im Katastrophenschutz, bei Einsätzen der öffentlichen Sicherheit und für weitere staatliche Aufgaben genutzt werden.

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    Nach Angaben von Volatus soll die FlyOx 1 bestehende Löschflugzeuge nicht ersetzen, sondern ergänzen. Das autonome Flugzeug könnte Gefahren früher erkennen, schneller in Einsatzgebiete verlegt werden und näher an Brandherde heranfliegen. Die FlyOx 1 wurde ursprünglich für die autonome Brandbekämpfung entwickelt. Inzwischen ist sie als vielseitige Schwerlastplattform ausgelegt. Das Flugzeug verfügt über ein maximales Startgewicht von rund 4.000 Kilogramm und kann bis zu 1.560 Liter Wasser, Löschmittel oder andere Nutzlasten transportieren.

    Die Plattform kann nach Unternehmensangaben automatisiert starten und landen, auf unbefestigten Pisten eingesetzt werden und sowohl von Land als auch von Wasser operieren. Singular zufolge wurde die FlyOx 1 bereits unter Aufsicht ziviler und militärischer Luftfahrtbehörden auf vier Kontinenten eingesetzt. Dazu gehörten auch Tests mit Wasserabwürfen.

    Volatus hat nach eigenen Angaben bereits Gespräche mit kanadischen Behörden, Aufsichtsstellen und Organisationen aus der Waldbrandbekämpfung aufgenommen. Dabei sollen die technischen Anforderungen, mögliche Demonstrationseinsätze und der regulatorische Zulassungsweg geklärt werden. Ein Einsatz in Kanada hängt allerdings weiterhin von Genehmigungen durch Transport Canada sowie vom erfolgreichen Abschluss technischer, betrieblicher und regulatorischer Prüfungen ab.

    Auch die konkrete wirtschaftliche Umsetzung ist noch offen. Zu den wesentlichen Unsicherheiten zählen der Abschluss verbindlicher Verträge mit Singular, der Aufbau kanadischer Montage- und Integrationskapazitäten, die Produktionsleistung des Partners sowie Umfang und Finanzierung möglicher staatlicher Aufträge. Volatus bietet unbemannte Flugsysteme, Luftaufklärung, Autonomiesoftware und missionskritische Dienstleistungen für zivile Infrastruktur, öffentliche Sicherheit und Verteidigung an.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volatus Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 0,297EUR auf Tradegate (04. August 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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