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    McDonald's-Kunden schauen weiter aufs Geld - kaum Wachstum in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • McDonald's spürt die Sparsamkeit der US-Kunden
    • US-Umsatz wächst im Quartal nur um 0,8 Prozent
    • Umsatz steigt auf 7,1 Mrd. Dollar, Gewinn wächst
    McDonald's-Kunden schauen weiter aufs Geld - kaum Wachstum in den USA
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    CHICAGO (dpa-AFX) - Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt in den USA weiter die Sparsamkeit ihrer Kunden zu spüren. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz in den bestehenden McDonald's-Restaurants des Landes im Jahresvergleich nur um 0,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet. Stärker aufwärts ging es auf vergleichbarer Basis in Deutschland, Australien, Großbritannien und Japan. In China ging der vergleichbare Absatz hingegen zurück. Am Finanzmarkt war die Reaktion positiv: Die Aktie gewann im vorbörslichen Handel rund 1,5 Prozent.

    Im abgelaufenen Quartal erzielte McDonald's konzernweit einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis lag der Anstieg jedoch nur bei 1,3 Prozent. Der Überschuss wuchs unterdessen um fünf Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Dollar.

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    Zwar gaben die Kunden in den USA im Schnitt etwas mehr pro Mahlzeit aus als ein Jahr zuvor, doch im Gegenzug gingen die Besucherzahlen zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Kunden wegen der allgemein gestiegenen Preise für Lebensmittel und Sprit bei Restaurantbesuchen sparen.

    Nachdem McDonald's über Jahre hinweg stärker auf höherpreisige Burger-Angebote gesetzt hatte, führte der Konzern zuletzt auch in den USA vermehrt günstigere Sparmenüs ein./stw/mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 234,1 auf Tradegate (04. August 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 165,26 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 333,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +31,24 %/+57,06 % bedeutet.





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