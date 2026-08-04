Börsen Update Europa - 04.08. - FTSE Athex 20 stark +1,53 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:05) bei 32.458,37 PKT und fällt um -0,31 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +3,93 %, TKMS +3,53 %, Jenoptik +3,51 % Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -11,24 %, Elmos Semiconductor -4,22 %, AUMOVIO -3,69 %

Der DAX steht aktuell (13:59:34) bei 26.209,61 PKT und steigt um +0,54 %. Top-Werte: Bayer +3,94 %, Siemens Energy +2,94 %, Infineon Technologies +2,44 % Flop-Werte: Zalando -14,70 %, Fresenius Medical Care -5,38 %, adidas -2,55 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.985,69 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.

Top-Werte: Verbio +7,01 %, SMA Solar Technology +5,37 %, SUESS MicroTec +3,93 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -4,22 %, Nemetschek -2,96 %, Kontron -2,71 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.480,22 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Bayer +3,94 %, Siemens Energy +2,94 %, ASML Holding +2,60 %

Flop-Werte: adidas -2,55 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,84 %, Hermes International -1,35 %

Der ATX bewegt sich bei 6.628,47 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: voestalpine +3,28 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,06 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,22 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -0,23 %, Andritz -0,12 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,08 %

Der SMI bewegt sich bei 14.504,93 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: ABB +2,74 %, Holcim +2,52 %, Partners Group Holding +2,38 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,94 %, Zurich Insurance Group -0,46 %, Swiss Re -0,36 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.642,99 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,50 %, Schneider Electric +2,56 %, ArcelorMittal +2,48 %

Flop-Werte: Renault -3,41 %, Kering -3,03 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -2,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:44:24) bei 3.313,13 PKT und steigt um +1,10 %.

Top-Werte: Sandvik +3,44 %, ABB +2,74 %, Alfa Laval +1,43 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,59 %, AstraZeneca -0,56 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,42 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.630,00 PKT und gewinnt bisher +1,53 %.

Top-Werte: Jumbo +2,49 %, Viohalco +1,91 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,73 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,97 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,70 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,25 %