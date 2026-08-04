Adlon soll für mindestens 280 Millionen verkauft werden

(Wiederholung: Im 1. Satz wurde der Name des Platzes berichtigt, an dem das Hotel liegt (Pariser Platz).)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Immobiliengesellschaft Jagdfeld will das legendäre Hotel Adlon am Pariser Platz für mindestens 280 Millionen Euro verkaufen - braucht dafür aber die Zustimmung der Anleger. Das Hotel ist einem Bericht der "Immobilien-Zeitung" (IZ) zufolge Teil eines Fonds, dem sogenannten Fundus-Fonds 31, der von der Jagdfeld-Gruppe gemanagt wird.

Der Konzern bestätigte den Vorgang auf Anfrage. Demnach gehört der Fonds und damit das Adlon rund 4.000 Eigentümern, überwiegend Privatanleger, die in einem Lebensalter seien, in dem sie sich von ihren Anteilen trennen wollten.