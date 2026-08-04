Neue Arzneien geben US-Pharmakonzern Merck & Co Schub - Neue Jahresziele

Das Management rechnet jetzt für 2026 mit einem Erlös in der Spanne von 66,3 bis 67,3 Milliarden Dollar, wie der Konzern in Rahway verkündete. Zuletzt hatte das Unternehmen seine Ziele im Mai überarbeitet und 65,8 bis 67,0 Milliarden Dollar angepeilt.

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage nach neueren Medikamenten profitiert. Dabei wuchs der Umsatz unerwartet stark. Das Management um Konzernchef Robert Davis hob laut Mitteilung vom Dienstag seine Umsatzziele für das Jahr 2026 leicht an, senkte aber wegen der Übernahme des Leukämie-Spezialisten Terns Pharmaceuticals seine Gewinnprognose. Für die Aktie des Konzerns ging es vorbörslich um gut ein Prozent nach oben.

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Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar (14,4 Mrd Euro). Fortschritte machte der Konzern beim Ausbau seiner Produktpipeline, inklusive deutlichen Zuwächsen bei Hoffnungsträgern wie dem Blutdrucksenker Winrevair. Die Erlöse mit dem Blockbuster Keytruda gegen Krebs stiegen zuletzt um fünf Prozent auf fast 8,4 Milliarden Dollar.

Unter dem Strich stand konzernweit wegen des Terns-Kaufs jedoch ein Fehlbetrag von rund 1,3 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 4,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Um Sondereffekte bereinigt ergab sich ein Verlust von 0,13 Dollar je Aktie (bereinigtes EPS). Im Gesamtjahr soll diese Kennziffer statt der zuletzt eingeplanten 5,04 bis 5,16 Dollar jetzt nur 2,66 bis 2,76 Dollar erreichen - das ist weniger als von Analysten erwartet./tav/stw/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck & Co Aktie Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 112,3 auf Tradegate (04. August 2026, 14:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck & Co Aktie um -4,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,16 %. Die Marktkapitalisierung von Merck & Co bezifferte sich zuletzt auf 276,32 Mrd..



