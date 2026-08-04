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    Landis+Gyr verstärkt sein Führungsteam, um das Wachstum angesichts der beschleunigten Investitionen in das US-Stromnetz voranzutreiben

    Landis+Gyr verstärkt sein Führungsteam, um das Wachstum angesichts der beschleunigten Investitionen in das US-Stromnetz voranzutreiben
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Der führende Energietechnologieanbieter stärkt seine Führungsebene und richtet Grid Intelligence und Connected Platforms aufeinander aus, um Energieversorger bei der Bewältigung der wachsenden Nachfrage aus KI, Elektrifizierung und einem zunehmend dezentralen Energiesystem zu unterstützen

    CHAM, Schweiz, und ALPHARETTA, Georgia, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein weltweit führender Anbieter von Energietechnologien, gab heute zwei hochrangige Ernennungen in der Führungsebene sowie eine Weiterentwicklung seines Betriebsmodells bekannt, da das Unternehmen seinen Fokus auf den wachsenden US-amerikanischen Versorgungsmarkt ausweitet.

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    Roque Martin, Senior Vice President of Connected Platforms at Landis+Gyr

    Roque Martin ist als Senior Vice President für Connected Platforms zum Unternehmen gestoßen, und Eugene Mazo hat als Senior Vice President für Grid Intelligence bei Landis+Gyr angefangen.

    Gemeinsam werden sie zwei sich ergänzende Geschäftsbereiche leiten, die auf die Modernisierung der Strom- und Gasnetze durch die Energieversorger ausgerichtet sind.

    Connected Platforms vereint intelligente Geräte, Kommunikationstechnologien und Dienstleistungen, die die zuverlässige Grundlage für den Betrieb der Energieversorger bilden. Grid Intelligence vereint Software, Analytik, KI und intelligente Anwendungen, die Infrastruktur- und Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse und bessere Entscheidungen umwandeln.

    „Das Ausmaß an Investitionen und Innovationen, das derzeit im gesamten US-Energiesektor zu beobachten ist, ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr", sagte Peter Mainz, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. „Heute wird eine neue Geschichte darüber geschrieben, wohin sich unser Stromnetz entwickelt, da Energieversorger generationenübergreifende Investitionen in die Infrastruktur und die Intelligenz tätigen, die erforderlich sind, um KI, fortschrittliche Fertigung, Verkehr und eine stärker elektrifizierte Wirtschaft anzutreiben."

    Der Strombedarf in den USA tritt in eine Phase anhaltenden Wachstums ein, nachdem er über weite Teile der letzten zwei Jahrzehnte hinweg relativ stabil geblieben war. Einige Branchenprognosen gehen davon aus, dass das Lastwachstum in den USA bis 2035 jährlich fast 5 % betragen wird. Rechenzentren entwickeln sich zu einer der bedeutendsten Quellen für neue Lasten. Das US-Energieministerium verweist auf Untersuchungen, wonach Rechenzentren bis 2030 bis zu 9 % des US-Stromverbrauchs ausmachen könnten, was zum Teil auf die rasante Entwicklung und Verbreitung von KI zurückzuführen ist.

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