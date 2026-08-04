Traction Uranium berichtet über mehrere radiometrische Anomalien, die bei einer luftgestützten Vermessung auf dem Uranprojekt Aurora identifiziert wurden

4. August 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich, über die Ergebnisse der hochauflösenden luftgestützten radiometrischen und magnetischen Vermessung auf dem gesamten Gebiet des Uranprojekts Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan zu berichten. Die Vermessung identifizierte mehrere radiometrische Anomalien, die als potenziell mit uranhaltigen Quellen im Zusammenhang stehend interpretiert werden, darunter mehrere, die neben oder eisabwärts von aussichtsreichen Grundgebirgsstrukturen liegen, die zuvor von Cosa Resources Corp. („Cosa“), dem Eigentümer und Betreiber von Aurora, identifiziert wurden.

Die Vermessung wurde unter der Leitung von Cosa vom in Calgary ansässigen Unternehmen Special Projects Inc. („SPI“) durchgeführt und vollständig von Traction finanziert. Traction hat eine Option, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Februar 2026) von Cosa eine Beteiligung von bis zu 80 % an Aurora zu erwerben.

Die Vermessung wurde in einem Linienabstand von 50 Metern geflogen und ergab hochauflösende radiometrische und magnetische Datensätze für das gesamte Projektgebiet. Mehrere identifizierte radiometrische Anomalien liegen neben oder eisabwärts von aussichtsreichen Grundgebirgsstrukturen, die zuvor von Cosa identifiziert wurden. Die neuen magnetischen Daten ermöglichen eine höher auflösende Interpretation der Grundgebirgsgeologie. Zusammen mit der VTEM-Vermessung und der luftgestützten Gravitationsgradienten-Messung, die Cosa 2024 durchgeführt hat, wurden durch die aktuelle Vermessung mehrere Gebiete für Anschlussuntersuchungen identifiziert oder aufgewertet. Abbildung 2 zeigt die radiometrischen Anomalien in drei vorrangigen Kategorien zusammen mit historischen Bohrlöchern, leitfähigen elektromagnetischen Reaktionen, einem elektromagnetischen Leiter, interpretierten magnetischen Lineamenten, Zonen mit geringer Gravitation sowie den Zielgebieten A1, A2 und A3. Eine Bodenüberprüfung ausgewählter radiometrischer Anomalien ist geplant, um die Ergebnisse der luftgestützten Vermessung zu bestätigen und um die Priorisierung der Ziele zu unterstützen.