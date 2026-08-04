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    ZenaTech meldet fünf Patente für die akustische Drohnenlösung von ZenaDrone zur Waldbrandbekämpfung an und positioniert sich damit für staatliche, Katastrophenschutz- und kommerzielle Anwendungen im Bereich der luftgestützten Brandbekämpfung

    ZenaTech meldet fünf Patente für die akustische Drohnenlösung von ZenaDrone zur Waldbrandbekämpfung an und positioniert sich damit für staatliche, Katastrophenschutz- und kommerzielle Anwendungen im Bereich der luftgestützten Brandbekämpfung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ZenaTech meldet fünf Patente für die akustische Drohnenlösung von ZenaDrone zur Waldbrandbekämpfung an und positioniert sich damit für staatliche, Katastrophenschutz- und kommerzielle Anwendungen im Bereich der luftgestützten Brandbekämpfung – einem Markt, der bis 2033 voraussichtlich auf 2,8 Milliarden $ anwachsen wird

     

    VANCOUVER, British Columbia, (4. August 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass fünf vorläufige US-Patentanmeldungen eingereicht wurden, die ein Portfolio an Technologien für die akustische Brandbekämpfung und die Bewertung von Waldbränden aus der Luft abdecken und für die Integration in die Drohnenplattform seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone vorgesehen sind. Diese auf Schallwellen basierenden Lösungen zur Brandbekämpfung sind für die Montage auf der Drohnenplattform ZenaDrone 1000 konzipiert und sollen den schnellen Erstangriff unterstützen und die Einsatzfähigkeit im Notfall als zusätzliches Instrument neben der traditionellen Brandbekämpfung am Boden verbessern.

     

    „Waldbrände gehören zu den drängendsten und kostspieligsten natürlichen Bedrohungen, denen sich die Kommunen heute gegenübersehen, und wir sind der Ansicht, dass die autonome luftgestützte Drohnentechnologie eine wichtige Rolle bei ihrer Erkennung, Eindämmung und Bekämpfung spielen kann“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Unsere technischen F&E-Teams entwickeln für die ZenaDrone 1000 proprietäre, akustikbasierte Technologien zur Brandbekämpfung und Lagebeurteilung, und wir sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz traditionelle, auf Wasser oder Chemikalien basierende Methoden ergänzen und langfristig dazu beitragen kann, die Abhängigkeit von diesen Verfahren zu verringern und gleichzeitig die Feuerwehrleute vor den gefährlichsten Situationen weiter fernzuhalten. Wir sind der Ansicht, dass ein koordinierter Schwarmansatz die effektive Reichweite und Abdeckung der akustischen Unterdrückung weit über das hinaus erweitern könnte, was eine einzelne Drohne heute zu leisten vermag; dies könnte die Technologie von Ergebnissen im Labormaßstab für kurze Distanzen hin zu einer umfassenderen Perimeterverteidigung unter realen Einsatzbedingungen voranbringen.“

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