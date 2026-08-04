Airbus hebt nach starkem Quartal ab

Airbus (NL0000235190) hat nach einem schwachen Jahresauftakt in Q2 Fahrt aufgenommen. Der Umsatz stieg um 28 Prozent auf 20,5 Mrd. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um 54 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro und übertraf die Analystenerwartungen. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,66 Mrd. Euro – mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Rückenwind lieferten 237 ausgelieferte Verkehrsflugzeuge, 39 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres, sowie das florierende Geschäft mit Rüstung und Raumfahrt. Für 2026 hält CEO Faury an rund 870 Auslieferungen, 7,5 Mrd. Euro bereinigtem EBIT und 4,5 Mrd. Euro freiem Mittelzufluss fest. Bis 2029 soll das EBIT auf 12 bis 13 Mrd. Euro steigen. Risiken bleiben etwaige Engpässe bei Triebwerken und der anspruchsvolle Produktionshochlauf. Anleger honorierten die Zahlen zunächst, nahmen dann aber Gewinne mit.

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000LB58WV8 der LBBW bietet bei einem Preis von 188 Euro einen Sicherheitspuffer von 8,3 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 200 Euro errechnet sich eine Renditechance von 12 Euro oder 18,8 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Airbus-Aktie.

Bonus-Strategie mit 26,8 Prozent Puffer (Dezember)

Wer mehr Puffer sucht, findet ihn beim Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000FA7SHD8): Sofern die Barriere bei 150 Euro bis zum 18.12.26 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 210 Euro. Beim Kaufpreis von 200,80 Euro beläuft sich der maximale Gewinn auf 9,20 Euro oder 11 Prozent p.a. Top: Pricing mit über 2 Prozent Abgeld. Im negativen Szenario: Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (März)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PK7QNG9) zahlt einen festen Kupon von 10 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.3.27 unter dem Basispreis von 200 Euro notieren, erhalten Anleger 5 Aktien (= 1.000 Euro / 200 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Airbus profitiert von einem Rekordauftragsbestand, steigenden Auslieferungen und höheren Rüstungsausgaben. Lieferengpässe bleiben ein Risiko, doch Gewinnziele und Aktienrückkäufe stützen die Story. Ein defensives Engagement nahe den Höchstständen kann mit Zertifikaten erfolgen, die bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren und moderate Rücksetzer verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de