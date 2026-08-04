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    US-Pharmakonzern Pfizer wächst unerwartet stark - Umsatzziel angehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Pfizer hebt Umsatzziel für das Gesamtjahr an
    • Quartalsumsatz steigt dank Eliquis um drei Prozent
    • Pfizer plant weitere Milliarde an Einsparungen
    US-Pharmakonzern Pfizer wächst unerwartet stark - Umsatzziel angehoben
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer blickt nach einem unerwartet starken Wachstum im zweiten Quartal positiver auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr. Der Erlös soll nun bei 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar herauskommen, verkündete das Unternehmen am Dienstag in New York. Das untere Ende der Bandbreite liegt nun 1 Milliarde Dollar höher als zuvor. Seine Gewinnziele, die unter anderem Belastungen durch eine Lizenzvereinbarung einpreisen, bestätigte das Unternehmen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel leicht nach.

    Konzernchef Albert Bourla sprach von einem "starken zweiten Quartal". Im Berichtszeitraum setzte der Pharmamulti - auch dank hoher Zuwächse bei seinem Kassenschlager Eliquis (Blutverdünner) - mit gut 15 Milliarden Dollar rund 3 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet.

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    Der bereinigte Gewinn sank um einen Cent auf 0,77 Dollar je Papier. Unter dem Strich stand ein Verlust von 248 Millionen Dollar, nachdem einem Überschuss von 2,9 Milliarden vor einem Jahr. Für den Verlust waren vor allem milliardenschwere Abschreibungen für eine gefloppte Studie mit einem Lungenkrebsmedikament verantwortlich.

    Zudem verschärft Pfizer seine Sparmaßnahmen. Die Kosten sollen um eine weitere Milliarde Dollar sinken; erreicht werden soll dies von 2027 bis 2029 durch die Optimierung von Produktportfolio und Netzwerk sowie durch Produktivitätssteigerungen. Inklusive der bis Ende 2026 geplanten Kostensenkungen von rund 5,7 Milliarden Dollar sollen sich Einsparungen damit bis 2029 auf 6,7 Milliarden Dollar summieren./tav/mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 21,73 auf Tradegate (04. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 124,33 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von +14,36 %/+60,11 % bedeutet.





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