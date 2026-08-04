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    Seitwärtsstrategien

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    Microsoft lässt die KI-Party weiterlaufen

    Azure wächst weiter rasant und der Ausblick überzeugt. Discount-Zertifikate bieten einen defensiveren Einstieg mit attraktiven Sicherheitspuffern.

    Microsoft (ISIN US5949181045) hat die Erwartungen mit einem kräftigen Schlussspurt übertroffen. In Q4 stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 90 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn legte um 31 Prozent auf 35,8 Mrd. US-Dollar zu. Wachstumsmotor blieb die Cloud: Das Microsoft-Produkt Azure wuchs um 43 Prozent, der gesamte Cloud-Umsatz um 27 Prozent auf 59,3 Mrd. US-Dollar. Damit beruhigte der Konzern offenbar eine Vielzahl von Anlegern, die derzeit an der Rentabilität der hohen Ausgaben etlicher High-Tech-Konzerne für Rechenzentren und KI-Chips zweifeln, denn die Microsoft-Aktie sprang um rund 16 Prozent an; der Börsenwert wuchs an einem Tag um knapp 450 Mrd. US-Dollar – ein neuer Rekord für ein US-Unternehmen. Für zusätzlichen Optimismus sorgte der Ausblick: Microsoft erwartet im laufenden Quartal ein Azure-Wachstum von rund 45 Prozent. 

    Discount-Strategie mit 10,8 Prozent Puffer (Dezember) 

    Der Discounter von Morgan Stanley (DE000MJ92CP2) erzielt bei einem Preis von 379,25 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von etwa 29,25 Euro oder 20,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 470 US-Dollar schließt. In jeden Szenario Barausgleich. 

    Discount-Strategie mit 16,4 Prozent Puffer (Dezember) 

    Defensivere Anleger wählen ein niedrigeres Cap: Das Produkt der BNP Paribas (DE000PK7UYT1) mit einem Cap bei 430 US-Dollar bietet 16,4 Prozent Puffer und verspricht bei einem Preis von 356,25 Euro und konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 17,50 Euro oder 13,6 Prozent p.a., sollte die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps schließen. Barausgleich in jedem Szenario.

    Discount-Strategie mit 16,1 Prozent Puffer (März) 

    Beim Discount-Zertifikat der SG (DE000FE0EQU4) gibt’s einem Puffer von 16,1 Prozent. Beim Preis von 357,75 Euro bringt das Zertifikat bei konstanten Wechselkursen maximal 33,50 Euro oder 14,4 Prozent p.a. ein, wenn die Aktie am 19.3.27 über dem Cap von 450 US-Dollar schließt. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.  

    ZertifikateReport-Fazit: Microsoft überzeugt mit starkem Azure-Wachstum und steigenden Gewinnen: Hohe KI-Ausgaben bleiben ein Risiko, doch Umsatzdynamik und Ausblick sprechen derzeit für eine weiterhin robuste operative Entwicklung. Wer fundamental von der Aktie überzeugt ist, aber bereits bei einer Seitwärtsbewegung profitieren will, kann sich mit Zertifikaten entsprechend positionieren. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft Aktien oder von Anlageprodukten auf Microsoft Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Microsoft lässt die KI-Party weiterlaufen Hohe KI-Ausgaben bleiben ein Risiko, aber Microsoft überzeugt mit starkem Wachstum. Wer bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren will, kann sich mit diesen Zertifikaten entsprechend positionieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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