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    Aktien New York Ausblick

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    Weitere Rekorde - Caterpillar-Aktie nach Zahlen stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow und S&P 500 dürften neue Rekordhochs bescheren
    • Caterpillar-Aktien treiben den Dow vorbörslich an
    • Spotify enttäuscht mit Nutzerprognose, Aktien fallen
    Aktien New York Ausblick - Weitere Rekorde - Caterpillar-Aktie nach Zahlen stark
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend gut aufgenommene Quartalszahlen großer US-Konzerne dürften den Leitindizes Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 am Dienstag neue Höchstmarken bescheren. Gut eine Stunde vor der Startglocke indizierte der Broker IG Markets den Dow 1,2 Prozent höher auf 53.830 Punkte. Im regulären Handel wäre das ein Rekordhoch. Am Vortag hatte der Dow einen Rekord nur knapp verpasst.

    Derweil wurde der technologielastige Nasdaq 100 vom Broker IG gut ein Prozent höher berechnet bei 29.090 Zählern. Nach herben Verlusten des Index im Juni und Juli ist ein Rekordhoch erst einmal in weiterer Ferne.

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    Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's , Merck & Co sowie Caterpillar trieben deren Kurse im vorbörslichen Handel an. McDonald's verteuerten sich wie auch Merck & Co um ein Prozent. Aktien von Caterpillar schnellten sogar um elf Prozent nach oben. Die Papiere des Baumaschinenherstellers sind im Dow zweitschwerster Titel hinter Goldman Sachs und verliehen dem Leitindex entsprechend Rückenwind.

    Nicht ganz so erfreut waren Investoren über die Geschäftszahlen von Pfizer . Die Aktien des Pharmariesen bewegten sich im vorbörslichen Handel kaum von der Stelle.

    Keine guten Nachrichten gab es aus dem Technologiesektor. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Die Aktien büßten daraufhin vorbörslich mehr als vier Prozent ein./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,33 % und einem Kurs von 805,6 auf Tradegate (04. August 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 124,33 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von +14,36 %/+60,11 % bedeutet.





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