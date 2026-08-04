Aktien New York Ausblick
Weitere Rekorde - Caterpillar-Aktie nach Zahlen stark
- Dow und S&P 500 dürften neue Rekordhochs bescheren
- Caterpillar-Aktien treiben den Dow vorbörslich an
- Spotify enttäuscht mit Nutzerprognose, Aktien fallen
NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend gut aufgenommene Quartalszahlen großer US-Konzerne dürften den Leitindizes Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 am Dienstag neue Höchstmarken bescheren. Gut eine Stunde vor der Startglocke indizierte der Broker IG Markets den Dow 1,2 Prozent höher auf 53.830 Punkte. Im regulären Handel wäre das ein Rekordhoch. Am Vortag hatte der Dow einen Rekord nur knapp verpasst.
Derweil wurde der technologielastige Nasdaq 100 vom Broker IG gut ein Prozent höher berechnet bei 29.090 Zählern. Nach herben Verlusten des Index im Juni und Juli ist ein Rekordhoch erst einmal in weiterer Ferne.
Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's , Merck & Co sowie Caterpillar trieben deren Kurse im vorbörslichen Handel an. McDonald's verteuerten sich wie auch Merck & Co um ein Prozent. Aktien von Caterpillar schnellten sogar um elf Prozent nach oben. Die Papiere des Baumaschinenherstellers sind im Dow zweitschwerster Titel hinter Goldman Sachs und verliehen dem Leitindex entsprechend Rückenwind.
Nicht ganz so erfreut waren Investoren über die Geschäftszahlen von Pfizer . Die Aktien des Pharmariesen bewegten sich im vorbörslichen Handel kaum von der Stelle.
Keine guten Nachrichten gab es aus dem Technologiesektor. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Die Aktien büßten daraufhin vorbörslich mehr als vier Prozent ein./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,33 % und einem Kurs von 805,6 auf Tradegate (04. August 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 124,33 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von +14,36 %/+60,11 % bedeutet.
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026