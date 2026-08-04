DZ BANK stuft AB Inbev auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bierbrauer habe insgesamt stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Region Mittelamerika habe mit hohem organischen und Volumen-Wachstum brilliert, während China der einzige echte Schwachpunkt im regionalen Portfolio sei. Die bestätigte Gewinnprognose wirke inzwischen konservativ./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 73,56EUR auf Tradegate (04. August 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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