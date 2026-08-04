Lufthansa
Eingeknickter Dreamliner kann repariert werden
- Lufthansa-Dreamliner soll noch dieses Jahr fliegen
- Defekter Verriegelungsstift löste den Unfall aus
- Zwei Menschen wurden schwer, 21 weitere leicht verletzt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Sturz auf die Nase kann der in Frankfurt verunglückte Lufthansa-Dreamliner repariert werden. Man gehe davon aus, dass die Boeing 787 noch im laufenden Jahr in den Liniendienst zurückkehren könne, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt. Zunächst war der Umfang des Schadens unklar geblieben.
Das erst zu Jahresbeginn in Betrieb genommene Flugzeug mit dem Kennzeichen D-ABPQ war am 4. Juni im Stand auf den vorderen Rumpf gefallen, nachdem das Bugfahrwerk unerwartet eingeknickt war. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer und 21 leicht verletzt. Passagiere waren nicht an Bord.
Als Unfallursache wurde festgestellt, dass ein Verriegelungsstift nicht eingesteckt war. Der Stift sei nach dem Vorfall in einer Aufbewahrungskiste gefunden worden, hatte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) berichtet. Im Sommerflugplan hat Lufthansa den Jet mit einem älteren Airbus A340 aus der Reserve ersetzt./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 205,0 auf Tradegate (04. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,07 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,78 %/-4,78 % bedeutet.
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Der Kurs ist leider trotz heutigen -10 % immer noch viel zu teuer Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif
https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/air-france-klm-und-tap-buhlen-um-tap
wahnsinn, ich hätte gedacht diesmal gilt das Gesetz nicht: Lufthansa über 10, immer verkaufen…Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif