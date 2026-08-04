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    Eingeknickter Dreamliner kann repariert werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Dreamliner soll noch dieses Jahr fliegen
    • Defekter Verriegelungsstift löste den Unfall aus
    • Zwei Menschen wurden schwer, 21 weitere leicht verletzt
    Lufthansa - Eingeknickter Dreamliner kann repariert werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Sturz auf die Nase kann der in Frankfurt verunglückte Lufthansa-Dreamliner repariert werden. Man gehe davon aus, dass die Boeing 787 noch im laufenden Jahr in den Liniendienst zurückkehren könne, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt. Zunächst war der Umfang des Schadens unklar geblieben.

    Das erst zu Jahresbeginn in Betrieb genommene Flugzeug mit dem Kennzeichen D-ABPQ war am 4. Juni im Stand auf den vorderen Rumpf gefallen, nachdem das Bugfahrwerk unerwartet eingeknickt war. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer und 21 leicht verletzt. Passagiere waren nicht an Bord.

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    Als Unfallursache wurde festgestellt, dass ein Verriegelungsstift nicht eingesteckt war. Der Stift sei nach dem Vorfall in einer Aufbewahrungskiste gefunden worden, hatte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) berichtet. Im Sommerflugplan hat Lufthansa den Jet mit einem älteren Airbus A340 aus der Reserve ersetzt./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 205,0 auf Tradegate (04. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,07 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,78 %/-4,78 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kurseinbruch von rund 10 % und die Einschätzung, dass die Lufthansa-Aktie trotz des Rückgangs noch zu hoch bewertet sei. Hintergrund sind schwächer als erwartete Halbjahreszahlen, eine gesenkte Prognose sowie Belastungen durch Kerosin- und Streikkosten. Einige Anleger sehen bei etwa 7 Euro eine mögliche Einstiegszone, andere steigen wegen anhaltender operativer Risiken und enttäuschender Kursentwicklung aus. Auch das TAP-Angebot wird diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Lufthansa Eingeknickter Dreamliner kann repariert werden Nach seinem Sturz auf die Nase kann der in Frankfurt verunglückte Lufthansa-Dreamliner repariert werden. Man gehe davon aus, dass die Boeing 787 noch im laufenden Jahr in den Liniendienst zurückkehren könne, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am …
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