Aptiv Registered Aktie mit kräftigem Kurssturz - 04.08.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Aptiv Registered Aktionäre einen Verlust von -16,71 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aptiv Registered Aktie. Mit einer Performance von -12,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute bei der Aptiv Registered Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Aptiv Registered Aktie damit um -13,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aptiv Registered um +1,61 % gewonnen.

Während Aptiv Registered deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %. Damit gehört Aptiv Registered heute zu den auffälligeren Werten.

Aptiv Registered Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,89 % 1 Monat -15,57 % 3 Monate -16,71 % 1 Jahr +16,45 %

Informationen zur Aptiv Registered Aktie

Stand: 04.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 235 Mio. Aptiv Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,27 Mrd.EUR € wert.

Aptiv PLC (NYSE: APTV), a global industrial technology company, today reported financial results for the second quarter of 2026. Second Quarter Financial Highlights Include: U.S. GAAP revenue of $3.3 billion, an increase of 2% Adjusted revenue …

Aptiv Registered Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aptiv Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aptiv Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.