Brockenbahn fährt drei Wochen lang nicht auf den Harz-Gipfel

SCHIERKE (dpa-AFX) - Die bei Touristen und Ausflüglern beliebte Brockenbahn kann fast drei Wochen lang nicht ihren Bahnhof auf dem 1.141 Meter hohen Harz-Gipfel ansteuern. Vom 31. August bis 18. September endet die Brockenbahn im Wernigeröder Ortsteil Schierke, teilten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit. Es gebe keinen Ersatzverkehr. Grund für die Komplettsperrung der Strecke zwischen Schierke und dem Brocken sind umfangreiche Gleisbauarbeiten.

Erst Vollsperrung, dann mehr Reisekomfort

