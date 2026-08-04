RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Schnellrestaurant-Kette auf gleicher Fläche habe vor dem Hintergrund eines verfehlten Netto-Neukundenwachstums leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Logan Reich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Der Gewinn je Aktie sei wegen eines geringeren Steuersatzes besser als prognostiziert ausgefallen./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 229,2EUR auf Tradegate (04. August 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.





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