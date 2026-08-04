ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 60 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Bayers fairen Wert auf 60 Euro
- Kaufempfehlung für Bayer bleibt unverändert
- Fortschritte bei Schuldenabbau und US-Rechtsrisiken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Peter Spengler attestierte dem Chemie- und Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung sowie Fortschritte beim Schuldenabbau und den US-Rechtsrisiken. Er hob seine Gewinnschätzungen an und berücksichtigte in seinem Modell außerdem eine niedrigere Nettofinanzverschuldung./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 48,50 auf Tradegate (04. August 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +5,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,12 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -4,23 %/+24,92 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Dem kann man sich nur anschließen.
„Seit April haben Analysten ihre Schätzungen für den diesjährigen Nettogewinn bei Bayer um durchschnittlich knapp 35 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro erhöht. Die Aktie stieg in diesem Zeitraum um 27 Prozent und spiegelt damit einen Großteil der besseren Erwartungen wider.
Vorstandschef Bill Anderson richtet Bayer neu aus. In den drei Sparten Agrarchemie, Pharma und rezeptfreie Gesundheitsprodukte (Consumer Health) hat der Konzern 12.000 Stellen gestrichen….
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Entwarnung zeichnet sich in der größten Konzernbaustelle ab: der Klagewelle nach dem mehr als zehn Jahre zurückliegenden Kauf des umstrittenen US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto.
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„Bayer bündelt in den USA das Geschäft mit Glyphosat in einem neuen Unternehmen namens Ruveon. Der Glyphosatkomplex wird damit von der Kernorganisation des Konzerns rechtlich getrennt. Bayer könnte sich daher schnell von dem Produkt trennen, wenn dies notwendig erscheint.
Der Konzern ist in den USA der einzige Hersteller des für die dortige Landwirtschaft so wichtigen Pflanzenschutzmittels. US-Präsident Donald Trump hat das Mittel als entscheidend für die nationale Sicherheit eingestuft. Damit hat Bayer jetzt mit Ruveon ein Druckmittel.
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Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf Basis der von Analysten im Durchschnitt erwarteten Nettogewinne in den kommenden vier Quartalen ist die Bayer-Aktie niedrig bewertet. Allerdings liegt der firmeneigene Zehn-Jahres-Durchschnitt bei einem noch niedrigeren Wert von 8,4. Darin spiegeln sich die hohen Bewertungsabschläge wider, denen Bayer seit der Übernahme von Monsanto vor zehn Jahren ausgesetzt ist.“
„Auf diese sechs DAX-Aktien sollten Anleger jetzt achten“
30.07.26
Hinter Bezahlschranke
https://www.handelsblatt.com/cmsid/100243132.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: Sechs Aktien im Fokus: Bei welchen Papieren die Prognosen aufhellen – und bei welchen sie kippen
Du hast recht mit Deiner Einschätzung der EPA Prüfung , unter den gegebenen Umständen ein non event . Angesichts der insgesamt positiveren Situation für Bayer könntest Du vielleicht über eine Pseudonamensänderung nachdenken : Leidender klingt doch arg jämmerlich ! Wie wäre es mit B. - Hoffender , oder noch besser Bayer - meine Passion ... . Nichts für ungut , Gruß , foret !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif