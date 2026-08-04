JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,20 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienische Großbank habe nach einem starken zweiten Quartal, begünstigt durch einen besser als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und eine günstige Kostenentwicklung, ihr Nettogewinnziel 2026 angehoben, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er nun auch seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 höher geschraubt./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 6,776EUR auf Tradegate (04. August 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marco Nicolai

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,80

Kursziel alt: 7,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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