JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,20 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienische Großbank habe nach einem starken zweiten Quartal, begünstigt durch einen besser als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und eine günstige Kostenentwicklung, ihr Nettogewinnziel 2026 angehoben, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er nun auch seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 höher geschraubt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 6,776EUR auf Tradegate (04. August 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marco Nicolai
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,80
Kursziel alt: 7,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marco Nicolai
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,80
Kursziel alt: 7,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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