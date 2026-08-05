Circle erhält brutales Downgrade vor den Zahlen

Die Ergebnisse für das zweite Quartal wird Circle am Mittwoch vor dem US-Börsenstart vorlegen. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits über 23 Prozent an Wert verloren.

Morgan Stanley hat die Aktie des Stablecoin-Anbieters Circle von "Equal-Weight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel drastisch von 106 auf 38 US-Dollar gesenkt. Als Gründe nennen die Analysten eine deutlich schwächere langfristige Gewinnentwicklung, nachlassendes Wachstum des Stablecoins USDC sowie zunehmenden Wettbewerb im Markt für tokenisierte Finanzprodukte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Morgan Stanley erwartet schwächere Gewinnentwicklung

Morgan-Stanley-Analyst James Faucette sieht die Ertragsbasis von Circle zunehmend unter Druck. Seiner Einschätzung nach dürfte sich das Wachstum des USDC-Angebots künftig deutlich verlangsamen, während gleichzeitig die Einnahmen aus den Reserven des Stablecoins sinken. Parallel dazu verlagere sich das Geschäftsmodell stärker in Richtung Transaktionsumsätze, die jedoch niedrigere Margen aufweisen.

Im Zuge der Neubewertung reduzierte Morgan Stanley seine Prognosen für das zirkulierende USDC-Angebot erheblich. Für das Jahr 2027 senkte die Bank ihre Erwartungen um 33 Prozent, für 2028 sogar um 44 Prozent. Entsprechend liegen die Gewinnprognosen nun etwa 3 Prozent unter dem Wall-Street-Konsens für 2027 und sogar 20 Prozent unter den Markterwartungen für 2028.

Konkurrenz im Stablecoin-Markt nimmt deutlich zu

Neben der schwächeren Entwicklung von USDC sehen die Analysten auch den Wettbewerb als zunehmendes Risiko. Insbesondere tokenisierte Geldmarktfonds und tokenisierte Bankeinlagen könnten Anlegern attraktive Alternativen bieten und sowohl die USDC-Bestände als auch die daraus resultierenden Reservenerträge von Circle belasten.

Zweifel an Circle-Strategie im Zahlungsverkehr

Skeptisch äußert sich Morgan Stanley auch zur Strategie von Circle im Bereich sogenannter "Agentic Payments", also automatisierter Zahlungen zwischen KI-Systemen oder Software-Agenten.

Nach Angaben der Analysten liegt das tägliche Transaktionsvolumen derzeit lediglich bei rund 41.900 US-Dollar. Gleichzeitig betrage die durchschnittliche Transaktionsgröße rechnerisch lediglich etwa 24 Cent. Aus Sicht der Investmentbank deutet dies auf eine bislang sehr begrenzte kommerzielle Nutzung hin und spricht gegen eine kurzfristig bedeutende Umsatzquelle.

Open USD erhöht den Wettbewerbsdruck

Zusätzlichen Druck sieht Morgan Stanley durch den Marktstart von Open USD. Das neue Stablecoin-Modell setzt auf eine gemeinsame Governance sowie eine geteilte Reserveökonomie zwischen mehreren Teilnehmern.

Nach Einschätzung der Analysten könnte dieses Modell den Wettbewerb um die Verbreitung von Stablecoins verschärfen und Circle dazu zwingen, höhere Anreize für Vertriebspartner zu schaffen, um die Marktposition von USDC zu verteidigen. Dadurch könnten die Margen des Unternehmens langfristig weiter unter Druck geraten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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