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    InfraRed Capital Partners und Rail Modal Group geben Investition für nächste Wachstumsphase bekannt

    LONDON und ALBANY, NEW YORK, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- InfraRed Capital Partners („InfraRed"), ein führender internationaler Asset-Manager für Infrastrukturinvestments, gab heute bekannt, dass einer seiner Value-Add-Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Rail Modal Group („RMG") erworben hat, einer US-amerikanischen Plattform für intermodale Schienenterminals im Mittleren Westen der USA.

    Rail Modal Group

    RMG wurde 2018 von Greg Oberting gegründet, der weiterhin am Unternehmen beteiligt bleibt und es auch künftig als CEO führen wird. Das Unternehmen organisiert den effizienten Transport von Gütern vom Erzeuger bis zum Exporthafen. Über seine Inlandterminals arbeitet RMG eng mit Eisenbahngesellschaften und Reedereien zusammen, um US-amerikanischen Verladern eine integrierte Lösung für containerisierte Exporte anzubieten.

    Die Plattform ermöglicht Erzeugern und Verarbeitern in Regionen, die weit von Seehäfen und intermodalen Verkehrsknotenpunkten entfernt liegen, kosteneffiziente Transportlösungen und einen verbesserten Zugang zu internationalen Absatzmärkten. Durch nahtlose End-to-End-Transporte vom Erzeuger bis zum Hafen stellt RMG eine zentrale Infrastruktur innerhalb der landwirtschaftlichen Lieferkette bereit.

    Die Containerisierung gewährleistet dabei die Rückverfolgbarkeit und Integrität der Exportgüter. In den großskaligen Terminals von RMG werden die Waren zu Zügen mit mehr als 100 Güterwagen gebündelt, die direkt die Containerhäfen an der US-Westküste anfahren. Als führender Anbieter im Bereich containerisierter Exporte hat RMG seit seiner Gründung mehr als 1.200 Züge abgefertigt. Dies entspricht der Verlagerung von Transporten mit einer Gesamtdistanz von rund 200 Millionen Lkw-Meilen auf die Schiene.

    Ein zentrales Bindeglied der nordamerikanischen Lieferkette

    • Der intermodale Schienenumschlag ist ein wesentliches Element der US-amerikanischen Logistikkette. Jährlich werden darüber mehr als 20 Millionen Container bewegt.
    • Über 40 % des US-amerikanischen Güterfernverkehrs werden auf der Schiene abgewickelt.
    • Die Landwirtschaft ist mit einem Volumen von rund 1,5 Billionen US-Dollar ein bedeutender Wirtschaftszweig der USA. Ein großer Teil der Produktion befindet sich jedoch weit entfernt von maritimen Exportterminals und wichtigen intermodalen Verkehrsknotenpunkten im Landesinneren.

    Weitere Investitionen sollen das Wachstum von RMG unterstützen. Im Fokus stehen der Ausbau von Kapazitäten und Modernisierungen an den bestehenden Standorten, die Erweiterung des Dienstleistungsangebots sowie die Erschließung zusätzlicher Terminalstandorte.

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    PR Newswire (dt.)
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