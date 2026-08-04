LPKF Laser & Electronics Aktie weiter aufwärts - 04.08.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 15,500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,53 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,950 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,500€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Obwohl sich die LPKF Laser & Electronics Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,93 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +6,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +159,75 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,69 % 1 Monat -26,75 % 3 Monate -17,93 % 1 Jahr +79,53 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 04.08.2026, 15:16 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 379,70 Mio. € wert.

In dieser Episode sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die spannendsten Entwicklungen der vergangenen Börsenwochen – von Übernahmen im deutschen IT-Sektor über starke Kursbewegungen bei Nebenwerten bis hin zu Chancen und Risiken rund um KI, Rüstung, Halbleiter und Energie.

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,65 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,47 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +4,15 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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