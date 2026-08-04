POET Technologies Aktie schießt durch die Decke - 04.08.2026

Die POET Technologies Aktie konnte bisher um +15,31 % auf 7,3800€ zulegen. Das sind +0,9800 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +5,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,3800€, mit einem Plus von +15,31 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der POET Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,64 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,10 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +19,27 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,06 % 1 Monat -18,10 % 3 Monate +5,64 % 1 Jahr +39,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 15:17 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen starken vorbörslichen Kursanstieg bei hohem Nasdaq-Volumen und die Frage, ob damit ein Trendwechsel begonnen hat. Diskutiert werden ein mögliches Ausbruchsgap, dessen Nachhaltigkeit sowie der weiterhin bestehende Abwärtstrend seit dem Jahreshoch. Als mögliche Kurstreiber gelten US-Beschränkungen für chinesische Rechenzentrumstechnik, ein geopolitischer Vorteil für POET und eine mögliche Verlagerung in die USA. Zudem gibt es Übernahmespekulationen und Nachkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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