🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber 1 Unze Fixing RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber 1 Unze Fixing

    AWSX der Telegram-Trader.de

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nimmt Silber jetzt wieder Fahrt auf?

    Der Silberpreis kann heute um mehr als drei Prozent zulegen und überwindet damit erstmals seit Mai wieder die EMA-21-Tage-Linie. Der Ausbruch sieht bislang kräftig aus.

    AWSX der Telegram-Trader.de - Nimmt Silber jetzt wieder Fahrt auf?

     

     

     

    Gelingt jetzt auch der Sprung über die 60-Dollar-Marke, könnte sich der Weg in Richtung 62 bis 63 US-Dollar öffnen. Dort wartet mit der exponentiellen 50-Tage-Linie allerdings bereits der nächste wichtige Test. Gelingt auch dieser, wäre aus technischer Sicht der Weg in Richtung der 200-Tage-Linie bei rund 65 US-Dollar frei. Damit würde Silber einen weiteren wichtigen Schritt machen, um die Korrektur der vergangenen Wochen zu beenden und die Bodenbildung abzuschließen.


     

    Jetzt kommt es darauf an, ob die Käufer den heutigen Schwung im Laufe der Woche bestätigen können. Mein technisches Ziel bleibt ein Test der EMA 200. Dieses Kursniveau entspricht in etwa der nach oben abgetragenen Höhe der aktuellen Bodenbildungsformation.

    Wenn Silber jetzt tatsächlich eine neue Bewegung nach oben startet, wäre das natürlich besonders schön für die Leser meines neuen Reports „Vermögen schützen“. Dann werden auch die vier gehebelten Silberchancen, die ich dort vorgestellt habe, direkt mit einer grünen Performance durchstarten.

    Kostenlosen Report „Vermögen schützen“ öffnen

    Zum kostenlosen Telegram-Channel von AWSX: https://t.me/awsxtalk

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AWSX der Telegram-Trader.de Nimmt Silber jetzt wieder Fahrt auf? Der Silberpreis kann heute um mehr als drei Prozent zulegen und überwindet damit erstmals seit Mai wieder die EMA-21-Tage-Linie. Der Ausbruch sieht bislang kräftig aus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     