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    AKTIE IM FOKUS

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    Kontron rutschen ans SDax-Ende - Oddo BHF stuft auf 'Neutral' ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Oddo BHF stuft Kontron von Outperform auf Neutral ab
    • Kontron-Aktien verlieren knapp drei Prozent
    • Geopolitik belastet Auftragseingang und Prognosen
    AKTIE IM FOKUS - Kontron rutschen ans SDax-Ende - Oddo BHF stuft auf 'Neutral' ab
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Abstufung durch die Investmentbank Oddo BHF haben die Aktien von Kontron am Dienstag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Papiere des Technologieunternehmens fielen bis zum Nachmittag um knapp drei Prozent auf 20,64 Euro und waren so das Schlusslicht im moderat steigenden Nebenwerteindex SDax . Mittlerweile notieren die Anteilsscheine von Kontron auf dem Niveau von Ende April.

    Oddo hatte die Kontron-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23,50 Euro gesenkt. Dies ist das niedrigste Ziel aller zehn von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten.

    Die Analysten von Oddo gehen davon aus, dass die am Donnerstag anstehenden Zahlen für das zweite Quartal schlechter ausfallen werden als die für das erste Jahresviertel. Dies dürfte den Druck auf die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr weiter erhöhen. Die Experten verwiesen auf die Auswirkungen der geopolitischen Lage auf den Auftragseingang und rechnen mit der Verbuchung von Restrukturierungskosten./la/jha/

    Kontron

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    -12,61 %
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    -5,21 %
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    -3,75 %
    +154,85 %
    +63,45 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.638 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -12,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +32,09 %/+36,99 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die seit Sommer 2025 zwischen etwa 20 und 25 Euro pendelnde Aktie. Das Pflichtangebot von 23,50 Euro gilt vielen als zu niedrig; der geplante Einstieg Ennocons bleibt wegen behördlicher Prüfung unsicher. Fundamental reichen die Einschätzungen von sehr günstiger Bewertung und positiver operativer Entwicklung bis zu enttäuschenden Zahlen, schwachem Gewinn- und Umsatzwachstum 2026 und einer erwarteten Seitwärtsphase. Geringere Liquidität könnte die Volatilität erhöhen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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