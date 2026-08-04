AKTIE IM FOKUS
Kontron rutschen ans SDax-Ende - Oddo BHF stuft auf 'Neutral' ab
- Oddo BHF stuft Kontron von Outperform auf Neutral ab
- Kontron-Aktien verlieren knapp drei Prozent
- Geopolitik belastet Auftragseingang und Prognosen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Abstufung durch die Investmentbank Oddo BHF haben die Aktien von Kontron am Dienstag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Papiere des Technologieunternehmens fielen bis zum Nachmittag um knapp drei Prozent auf 20,64 Euro und waren so das Schlusslicht im moderat steigenden Nebenwerteindex SDax . Mittlerweile notieren die Anteilsscheine von Kontron auf dem Niveau von Ende April.
Oddo hatte die Kontron-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23,50 Euro gesenkt. Dies ist das niedrigste Ziel aller zehn von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten.
Die Analysten von Oddo gehen davon aus, dass die am Donnerstag anstehenden Zahlen für das zweite Quartal schlechter ausfallen werden als die für das erste Jahresviertel. Dies dürfte den Druck auf die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr weiter erhöhen. Die Experten verwiesen auf die Auswirkungen der geopolitischen Lage auf den Auftragseingang und rechnen mit der Verbuchung von Restrukturierungskosten./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.638 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -12,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +32,09 %/+36,99 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5
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Für mich ist die Situation durch und Kontron bestimmt wenig.
AKO Capital hat seine Netto-Leerverkaufsposition (Short-Position) am 27. Juli 2026 drastisch von zuvor 1,23 Prozent auf 0,05% reduziert....
Wer den Kontron Kurs verstehen möchte sollte das lesen