Kontron rutschen ans SDax-Ende - Oddo BHF stuft auf 'Neutral' ab

Die Analysten von Oddo gehen davon aus, dass die am Donnerstag anstehenden Zahlen für das zweite Quartal schlechter ausfallen werden als die für das erste Jahresviertel. Dies dürfte den Druck auf die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr weiter erhöhen. Die Experten verwiesen auf die Auswirkungen der geopolitischen Lage auf den Auftragseingang und rechnen mit der Verbuchung von Restrukturierungskosten./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.638 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -12,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +32,09 %/+36,99 % bedeutet.