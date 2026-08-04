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    Medios stärkt Investor Relations: Katrin Neuffer übernimmt Leitung

    Neuer Kurs in der Kapitalmarktkommunikation: Medios setzt bei Investor Relations & Communications künftig auf die Erfahrung von Katrin Neuffer.

    Medios stärkt Investor Relations: Katrin Neuffer übernimmt Leitung
    Foto: Jan Woitas - dpa
    • Katrin Neuffer (49) übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung von Investor Relations & Communications bei der Medios AG.
    • Sie verantwortet künftig die Kommunikation mit Investoren, Analysten, Medien und der Öffentlichkeit und folgt auf Claudia Nickolaus.
    • Neuffer ist Diplom-Kauffrau und verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Kapitalmarktkommunikation.
    • Zu ihren früheren Stationen zählen Wacker Neuson, die Exyte Group sowie eine Tätigkeit als selbstständige Beraterin für Investor Relations, IPOs und Krisenkommunikation.
    • Claudia Nickolaus prägte den Aufbau der Investor-Relations-Arbeit von Medios, unter anderem bei Finanzberichterstattung, ESG-Kommunikation und dem Capital Markets Day 2022.
    • Medios plant 2026 wichtige Termine: den Halbjahresfinanzbericht am 12. August, den Capital Markets Day am 28./29. September und die Quartalsmitteilung am 10. November.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,080EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.
    21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,060EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.645,61PKT (+0,65 %).


    Medios

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    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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