Emerald Horizon: Extreme Dürre bedroht Europas Stromversorgung
Dürre, Hitze und sinkende Pegel setzen Europas Stromversorgung unter Druck – nun rücken neuartige Reaktorkonzepte wie SMRX von Emerald Horizon in den Fokus.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Extreme Dürre, Hitze und niedrige Flusspegel beeinträchtigen Europas Stromversorgung: Mehrere Kernkraftwerke in Ungarn, Rumänien, der Schweiz und Frankreich mussten abgeschaltet oder gedrosselt werden.
- Klassische Kern- und Wasserkraftwerke sind bei Trockenheit doppelt gefährdet, da beide auf ausreichende Wasserressourcen angewiesen sind.
- Rumänien ließ die Werke von Dacia und Ford bis voraussichtlich 19. August stilllegen, um den Stromverbrauch zu senken und das Netz zu stabilisieren.
- Emerald Horizon präsentiert mit dem System SMRX eine Kombination aus dem thoriumbasierten, beschleunigergetriebenen ADES-Reaktor und dem Energiespeicher DUALstorePLUS für Strom und Wärme.
- ADES arbeitet mit einem geschlossenen Salzschmelze-Kreislauf ohne Kühlwasser, ist dauerhaft unterkritisch und soll bei Abschaltung des Teilchenbeschleunigers automatisch stoppen; laut Unternehmen ist eine Kernschmelze physikalisch ausgeschlossen.
- Die Aktie der Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1) wird seit dem 26. Juni 2026 an der Wiener Börse gehandelt; NuWays bewertet sie mit „Buy“ und einem Kursziel von 1.300 Euro – dies stellt ausschließlich die Einschätzung des Analysten dar.
Der Kurs von Emerald Horizon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.161,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im
Plus.
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