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    Emerald Horizon: Extreme Dürre bedroht Europas Stromversorgung

    Dürre, Hitze und sinkende Pegel setzen Europas Stromversorgung unter Druck – nun rücken neuartige Reaktorkonzepte wie SMRX von Emerald Horizon in den Fokus.

    Emerald Horizon: Extreme Dürre bedroht Europas Stromversorgung
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Extreme Dürre, Hitze und niedrige Flusspegel beeinträchtigen Europas Stromversorgung: Mehrere Kernkraftwerke in Ungarn, Rumänien, der Schweiz und Frankreich mussten abgeschaltet oder gedrosselt werden.
    • Klassische Kern- und Wasserkraftwerke sind bei Trockenheit doppelt gefährdet, da beide auf ausreichende Wasserressourcen angewiesen sind.
    • Rumänien ließ die Werke von Dacia und Ford bis voraussichtlich 19. August stilllegen, um den Stromverbrauch zu senken und das Netz zu stabilisieren.
    • Emerald Horizon präsentiert mit dem System SMRX eine Kombination aus dem thoriumbasierten, beschleunigergetriebenen ADES-Reaktor und dem Energiespeicher DUALstorePLUS für Strom und Wärme.
    • ADES arbeitet mit einem geschlossenen Salzschmelze-Kreislauf ohne Kühlwasser, ist dauerhaft unterkritisch und soll bei Abschaltung des Teilchenbeschleunigers automatisch stoppen; laut Unternehmen ist eine Kernschmelze physikalisch ausgeschlossen.
    • Die Aktie der Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1) wird seit dem 26. Juni 2026 an der Wiener Börse gehandelt; NuWays bewertet sie mit „Buy“ und einem Kursziel von 1.300 Euro – dies stellt ausschließlich die Einschätzung des Analysten dar.

    Der Kurs von Emerald Horizon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.161,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im Plus.


    Emerald Horizon

    +0,86 %
    +4,64 %
    +13,00 %
    ISIN:AT0000A3UZE1WKN:A42CXA
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