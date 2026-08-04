🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise geraten unter Druck - Hoffnung auf baldige Einigung im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen wegen Hoffnungen auf Iran-Einigung
    • Brent fällt um 3,44 Prozent auf 80,82 US-Dollar
    • Direkte Gespräche fehlen, Einigung bleibt ungewiss
    Ölpreise geraten unter Druck - Hoffnung auf baldige Einigung im Iran-Krieg
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Angesichts gestiegener Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Krieg haben die Ölpreise am Dienstag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,82 US-Dollar. Das waren 3,44 Prozent weniger als am Vortag. Damit knüpfte der Preis an seine deutlichen Vortagsabschläge an.

    Katar teilte am Dienstag mit, dass ein Entwurf für ein mögliches kurzfristiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran "derzeit zwischen den Parteien zirkuliert". Es seien jedoch keine direkten Gespräche zwischen den beiden Seiten geplant und es gebe keinen Zeitplan für eine Einigung.

    In einem Interview mit dem Fernsehsender am Dienstag sagte US-Finanzminister Scott Bessent: "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen". Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung durch den Iran in der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Straße von Hormus machte Bessent klar, er gehe davon aus, dass eine freie Durchfahrt möglich sein werde.

    Der Iran hat zuletzt bestritten, in direkten Gesprächen mit den USA zu stehen. Washington müsse "den ersten Schritt machen und sein Verhalten ändern", sagte Mohsen Rezaee, Berater des Obersten Führers des Landes, Modschtaba Chamenei, im staatlichen Fernsehen. Eine diplomatische Lösung scheint von den Gesprächen zwischen Oman und dem Iran abzuhängen, die darauf abzielen, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder in Gang zu bringen, doch Teheran beharrt weiterhin auf seiner Hoheitsgewalt über die Wasserstraße./jsl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise geraten unter Druck - Hoffnung auf baldige Einigung im Iran-Krieg Angesichts gestiegener Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Krieg haben die Ölpreise am Dienstag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,82 US-Dollar. Das waren 3,44 Prozent weniger als am Vortag. Damit knüpfte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     