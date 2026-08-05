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    Kein WM-Schub beim goldenen M

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    Kaum Wachstum bei McDonald’s – diese Gastro-Aktie läuft deutlich besser

    McDonald’s verliert in den USA Besucher und wächst nur noch langsam. Warum die Aktie kein Kauf ist und eine andere Gastro-Aktie deutlich spannender erscheint.

    Für Sie zusammengefasst
    • McDonald’s verliert in den USA viele Besucher
    • Umsatz steigt, doch US-Kunden sparen beim Essen
    • Brinker wirkt als attraktivere Wachstumsstory
    Kein WM-Schub beim goldenen M - Kaum Wachstum bei McDonald’s – diese Gastro-Aktie läuft deutlich besser
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    McDonald’s bekommt die Konsumzurückhaltung in den USA deutlicher zu spüren. Im zweiten Quartal stieg der vergleichbare Umsatz auf dem Heimatmarkt lediglich um 0,8 Prozent. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Vor allem die rückläufigen Besucherzahlen zeigen, dass viele Kunden bei Restaurantbesuchen sparen.

    Zwar gaben die Gäste im Durchschnitt etwas mehr pro Bestellung aus. Gleichzeitig kamen jedoch weniger Menschen in die Restaurants. Gestiegene Preise für Lebensmittel und Kraftstoffe belasten offenbar die Budgets der Verbraucher. McDonald’s reagiert inzwischen mit günstigeren Sparmenüs, nachdem der Konzern zuvor stärker auf höherpreisige Burger-Angebote gesetzt hatte.

     

    Umsatz zieht leicht an 

    Konzernweit erhöhte sich der Umsatz um vier Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis blieb davon allerdings nur ein Plus von 1,3 Prozent übrig. Der Gewinn stieg um fünf Prozent auf knapp 2,4 Milliarden US-Dollar.

    Besser entwickelte sich das Geschäft in Deutschland, Australien, Großbritannien und Japan. In China ging der vergleichbare Absatz dagegen zurück. Die Aktie legte vorbörslich dennoch um rund 1,5 Prozent zu.

    RBC: Nur "Halten"

    Die kanadische Bank RBC bestätigte nach den Zahlen ihre Einstufung "Sector Perform" und das Kursziel von 305 US-Dollar. Analyst Logan Reich verwies auf das schwächer als erwartete Wachstum auf vergleichbarer Fläche. Das bereinigte operative Ergebnis erfüllte dagegen die Prognosen. Der Gewinn je Aktie fiel wegen eines niedrigeren Steuersatzes besser aus als erwartet.

    McDonald's

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    ISIN:US5801351017WKN:856958
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    Mein Tipp: Brinker ist aktuell die spannendere Wahl

    Die Zahlen machen keinen Appetit auf einen Einstieg bei McDonald’s. Das Unternehmen wächst nur langsam, verliert in den USA Besucher und muss stärker mit günstigen Angeboten gegensteuern. Das macht die Aktie nicht zur spannendsten Wahl in der Branche.

    Interessanter erscheint derzeit Brinker International. Der Betreiber von Chili’s steht operativ deutlich dynamischer da und könnte mit den Zahlen am 12. August neue Impulse liefern. Auch Chipotle Mexican Grill konnte seinen Umsatz zuletzt deutlicher steigern als McDonald’s.

    McDonald’s bleibt ein starker Konzern, doch die aktuellen Zahlen liefern kein überzeugendes Kaufsignal. Anleger, die auf die US-Gastronomie setzen wollen, finden mit Brinker International derzeit die attraktivere Wachstumsstory.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

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    Verfasst von Markus Weingran
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