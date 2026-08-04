Micron: Das KI-Monster Crasht – Schnäppchen Deines Lebens oder Falle
Am Ende zeige ich dir im Chart die Zone, in der ich bereit bin einzusteigen – und warum mir minus 40 Prozent dafür noch nicht gereicht haben.
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